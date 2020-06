Trčila osebno vozilo in motorno kolo

13.6.2020 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 11.27 sta na regionalni cesti v Brodu v Podbočju v občini Krško trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem, preprečili nadaljnje iztekanje in nevtralizirali že razlite tekočine. Reševalci Nujne medicinske pomoči Krško so poškodovanega motorista oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

L. M.