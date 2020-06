Rdeči križ podari in išče

14.6.2020 | 09:50

Foto: arhiv SL

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto na Drski lahko podarijo: pograd z vzmetnicama (80x190 cm),vzmetnice (160x200 cm, 180x200 cm), trosed (dolžina 200 cm), predalnik s štirimi predali, dva starejša TV sprejemnika, štedilnik na trda goriva, dve garderobni omari in dve nočni omarici (staro) ter starejši šivalni stroj.

Potrebujejo pa: kuhinjo, kuhinjsko korito in leseni element (80 - 120 cm),mizo za jedilnico,manjši kuhalnik, mikrovalovno pečico, manjši električni štedilnik, štedilnik na plin in elektriko, zamrzovalno skrinjo, manjši hladilnik, vzmetnico (140x200 cm), plinsko peč za centralno ogrevanje, pralni stroj, pomivalni stroj, sesalnike, novejši TV sprejemnik, topli pod, preproge, hrastove trame,otroška, moška in ženska kolesa, otroške avto sedeže in trampolin.

Vse informacije nudijo na OZ RK Novo mesto, tel.: 07/ 39 33 121, e: novo-mesto.ozrk @ozrks.si. Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13. ure do 16. ure. S seboj prinesite osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za socialno delo v Novem mestu.

M. Ž.