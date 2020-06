Dvajset jih je opravilo izpit

14.6.2020 | 08:00

Lovci pripravniki so poskrbeli za skupinsko fotografijo. (Foto: B. Avbar)

Novo mesto - V času pandemije korona virusa COVID-19 je Zveza lovskih družin Novo mesto nedavno zaključila izobraževanje za lovca nova generacija lovskih pripravnikov.

Kot pravi Bojan Avbar, je lovski izpit uspešno opravilo dvajset kandidatov za lovca, med njim tudi Urška Suhodolnik iz Solčave. Zanimanje mladih za lovsko udejstvovanje ni zamrlo, kljub stroškom lovskega izpita, ki bi moral biti brezplačen. Nasploh bi bilo treba odstraniti kup ovir in vstop v lovske vrste bi bil večji. Potem, ko so kandidati za lovca uspešno opravili praktični del lovskega izpita vsak v svoji lovski družini, kandidat Rok Gazvoda pa v lovišču s posebnim namenom Medved Kočevje, so obiskovali predavanja. Največ znanja so na zaključnem izpitu pokazali Dejan Progar, Rok Mežnar in Blaž Režek, ki jih je vodja tečaja Stane Gabrijel ob zaključku izobraževanja obdaril s knjižno nagrado.

Modrost je in bo vedno najboljši popotni tovariš mladih lovcev, ki so na teoretičnem delu svojega lovskega izpita spoznali, da je polovično znanje nevarnejše od neznanja. Njihovo znanje, ki je zaklad, jih bo venomer spremljalo na njihovi lovski poti.

L. M., foto: B. Avbar