Občina sofinancira počitniške aktivnosti za otroke in mlade

14.6.2020 | 10:20

Občina Brežice (Foto: arhiv DL)

Brežice - Občina Brežice vsako leto preko javnega razpisa zagotavlja denar za sofinanciranje različnih poletnih aktivnosti za mlade in otroke v času počitnic, ki jih izvajajo društva in javni zavodi. Letos tako občina sofinancira 12 projektov, ki v času poletnih počitnic ponujajo raznovrstne dejavnosti otrokom in mladim ter predstavljajo priložnost za kakovostno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov, so sporočili iz brežiške občine.

Med počitniškimi aktivnostmi prevladujejo športno obarvane počitniške aktivnosti. To so šola kajaka, plavalne počitnice, športne počitnice, športni tabor, rokometni tabor, ustvarjalne in športne delavnice, oratorij, poletna grajska dogodivščina in spoznavanje športnih aktivnosti, so navedli.

Prve dejavnosti se začenjajo že jutri.

M. Ž.