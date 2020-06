Kaj so v izolaciji delali Dan D, Nuša Derenda in Rebeka Dremelj?

Novo mesto, Brežice, Artiče - Posledice epidemije koronavirusa je močno občutila tudi glasbena industrija, odpovedali so številne koncerte in festivale, neznanka je tudi, kako bo naprej. A ustvarjalnost glasbenikov nima meja, znašli so se vsak po svoje, vsak na svojem domu so v roke vzeli inštrumente, se s člani svojih skupin in drugimi povezali na daljavo, posneli nove pesmi, peli in igrali v živo, izolacijo pa izkoristili še za marsikaj drugega.

Tako tudi Nuša Derenda, ki je ta čas, glede na to, da v zadnjih tridesetih letih praktično ni imela večjega premora, izkoristila za stvari, ki jih prej ni uspela postoriti toliko, kot bi si želela. »Kuhanje, peka, pospravljanje, urejanje doma in njegove okolice, veliko gibanja, spanje, preživljanje časa z družino …,« je naštela. »Seveda sem tudi kaj zapela, mož Frenk je v garaži uredil improviziran studio, ki ga sicer doma nimamo. Posnela sem nekaj pesmi, tudi v duetu s sinom, ker je bilo kar nekaj pobud s strani raznih medijev, da se javimo in kaj zapojemo po videu. Imela sem veliko intervjujev prav na temo, kako preživljam čas v karanteni,« je nizala simpatična pevka iz Artič in priznala, da ji je čas hitro mineval.

To leto je tudi sicer načrtovala malo več počitka, a koronavirus jih je vseeno vse zelo presenetil. »Odpadli so vsi nastopi, dogodki in koncerti. Počasi se stvari normalizirajo, nekaj nastopov in manjših koncertov se letos vseeno nadejam, a v naši branži še dolgo ali celo nikoli več ne bo, tako kot je bilo,« je poudarila Nuša. Prihodnost je zelo negotova, dodaja, ne samo za pevce, glasbene skupine, temveč tudi za vse preostale v glasbeni industriji – organizatorje dogodkov, tehnično osebje, ozvočevalce, lučkarje itd.

»Sama bom seveda še naprej prepevala, snemala, skratka počela to, kar najbolj znam, če bom imela možnost in me bodo moji poslušalci želeli poslušati. Drugače bom pa pela v kopalnici, kuhinji ali med pospravljanjem,« je smeje pristavila. »V bistvu se je vse tako tudi začelo – kot velika strast do petja in nastopanja. In verjamem, da bo še vse dobro, in da nam bo ta izkušnja prinesla tudi veliko pozitivnega. Držim pesti za vse nas. Ostanimo zdravi!«

LJUBEZEN V ČASU COVIDA

Zelo delavna je bila v času socialnega distanciranja novomeška skupina Dan D. Nikola Sekulović je povedal, da so kmalu po začetku pandemije sprejeli izziv, ki ga je prednje postavil Andrej Karoli z Vala 202. »Na daljavo smo preizkusili nov način dela ter posneli 'domačo' verzijo skladbe Čas. Skladbo smo pospremili z videozapisom snemanja in k sodelovanju povabili ljudi, da prispevajo še lasten zvok in sliko. Tako je nastal zabaven in pristen video, ki je v kratkem času k ogledu privabil več kot 100.000 ljudi. S tem smo nenačrtovano preizkusili nov model dela.«

Trenutno delajo vsak zase z občasnimi srečanji »ena na ena«. Proces je drugačen in izzivalen, zato so uspeli posneti že polovico albuma z delovnim nazivom »Ljubezen v času covida«. Rezultate bodo predstavili kmalu potem, ko bo učinkovito preklicana prepoved združevanja, seveda najprej v njihovem Placu za vaje.

»Obdobje korone smo začutili tudi kot priložnost, da javnosti predstavimo še en video s prejšnjega albuma Knjiga pohval in pritožb (Milo za drago). Za skladbo Ne naredi mi tega smo video posneli že lani v sodelovanju z režiserjem Aljošo Juhartom in združbo, ki pod znamko Tango.si zbližuje krog plesalcev tanga ter organizira plesne delavnice in milonge. Intimen in čustven video, poln dotikov. Kot kaže, smo pri tem kot prvi v Sloveniji za zvočno podobo uspešno uporabili novo tehniko '8D Audio', ki ustvarja iluzijo kroženja zvoka ne samo na levo in desno stran, temveč tudi spredaj in zadaj, spodaj in zgoraj, blizu in daleč. Zanimiva izkušnja za poslušalca, ob obvezni uporabi slušalk seveda,« je dejal Nikola. V čakalnici imajo še videospot za skladbo Ona sanja, ki je bila nosilna glasbena tema slovenske nadaljevanke Jezero. Pričakujejo, da bo video pripravljen do pričetka prve ponovitve nadaljevanke.

Glede nastopov so bili po njegovem mnenju Dan D nekoliko manj prizadeti kot nekateri drugi. »Že pred časom smo namreč bistveno zmanjšali število koncertov in temu prilagodili vse naše delovanje. Ko nastopimo, želimo to storiti pri polni zavesti in v polni moči, le na tak način lahko uspešno občujemo z ljudmi, ki pridejo do nas. Pred leti smo začeli tudi s serijo koncertov v našem Placu za vaje, na katerih gostimo kakšnih sto ljudi in se z njimi enostavno pogovarjamo. Glasbeno in drugače. Komaj čakamo, da ponovno odpremo naša vrata,« je dodal. Sicer dobivajo zanimive koncertne pozive z vseh koncev Slovenije in kaže, da bodo s prvimi nastopi začeli verjetno že zgodaj poleti v Kopru. Ena takšnih javnih priložnosti se obeta tudi v Novem mestu, predvidoma septembra. »Do jeseni upamo, da bomo zaključili tudi s procesom snemanja novega albuma, zato nam dela ne bo zmanjkalo,« je še dodal.

PORTAL ZA ŽENSKE 40+

Zelo ustvarjalna je v času izolacije bila tudi Brežičanka Rebeka Dremelj. Pravi, da je bilo res malo težje vse skupaj usklajevati in »končno sem lahko uveljavljala vzdevek, ki mi ga je pred desetletji nadel Jurij Zrnec – multipraktik. Ampak ne glede na vse smo vseskozi nekaj delali, prepevali, snemali.« Tako je nastala tudi njena zadnja pesem Malo, malo.

Sicer je bilo pestro tudi v družinskem življenju. Skupaj so se učili, kuhali, se ukvarjali s športom, uživali in se, iskreno priznava z nasmehom na ustih, včasih tudi malo skregali. »Spoznavali smo se na popolnoma drugačen način, in kljub temu da je bilo včasih res naporno, menim, da smo vsi odnesli kar nekaj pozitivnega iz tega koronačasa,« je poudarila. Da je lahko v miru ustvarjala, je našla kotiček, kjer se je lahko skrila pred vsemi. To je bila domača savna in od tam se se javljala v živo na številne televizije, tam je pela, imela svojo pisarno, kjer je niso našli. Dodaja, da je v času popoldne karantene najbolj pogrešala prijatelje in starše. »Ampak hvala Bogu, smo zdaj v zelo kratkem času prav vse nadoknadili. Zdaj bi, če sem lahko malo sarkastična, včasih spet prav prišla kakšna karantena,« je hudomušno dodala.

Odpadlo ji je vsaj dvajset koncertov oziroma nastopov. V kratkem, 18. junija, bo imela koncert v Hiši na travniku v bližini Ljubljane za 200 ljudi, tako da bo vse po predpisih, kako pa se bodo stvari odvile naprej, nihče ne ve, a je, kot je dejala, vseeno zelo optimistična. Tudi načrtov za prihodnost vsestranski Rebeki res ne manjka. »Trenutno svoj blog spreminjam v portal za ženske 40+, tako da imam veliko dela in komaj čakam, da ugleda luč sveta. To bo nekaj res 'top' za ženske naše starosti!«

