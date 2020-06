Krkin poraz v devetem krogu

14.6.2020 | 10:45

Slika je ilustrativna. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Dolenjski namiznoteniški center Drgančevje je včeraj doživel več kot triurno prvenstveno tekmo, v kateri so tesno in zasluženo slavili gostje iz Maribora. V začetku tekme je najboljši igralec gostujoče ekipe Gregor Komac na vprašanje, ali so favoriti, ker letos v prvenstvu še niso izgubili tekme, odgovoril: »V Drgančevju nihče ni favorit, res pa je, da letos igramo v zelo dobri formi. Vsekakor napovedujem zelo izenačeno tekmo.«

A za NTK Krka, ki bi v primeru zmage obstala na odličnem četrtem mestu, se je začelo slabo. Po rezultatu 1:1 so sledili kar trije porazi in pri 1:4 za goste se je zdelo, da je vsega konec. A namizni tenis je tudi tokrat ponudil izredno razburljivo srečanje. Zanj je zanesljivo postregel Neven Karković šele potem, ko je dodobra 'uravnal' svoj bekend in v osmi tekmi srečanja, ki je trajalo več kot tri ure, rezultat izenačil na 4:4.

V odločilnem dvoboju je Tilen Novak pokazal dobro igro le v drugem nizu, nato pa zaigral pod svojimi zmožnostmi. Favoriti iz Maribora so tako zasluženo zmagali.

Rezultati: Novak – Roudi 0:3, Lupulesku – Črepnjak 3:2, Karković – Komac 1:3, Lupulesku – Roudi 1:3, Novak – Komac 0:3, Karković – Črepnjak 3:0, Lupulesku – Komac 3:2, Karković – Roudi 3:2 in Novak – Črepnjak 1:3.

J. P., M. Ž.