Trebanjci podaljšali tudi z Brano

14.6.2020 | 15:45

Urh Brana ostala trebanjski bratar. (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Po kapetanu Urošu Udoviču bo prihodnji dve sezoni v dresu Rokometnega kluba Trimo Trebnje še naprej igral tudi vratar Urh Brana, so sporočili iz kluba. »Vesel sem, da smo s klubom našli skupni jezik. Upam, da bo letošnja sezona tako oziroma še uspešnejša, kot lanska. Zelo se veselim nastopov tudi v evropskih tekmovanjih, seveda pa vabim naše zveste navijače, da nas podprejo v največjem možnem številu,« je dejal 25-letni Brana.

Svojo rokometno pot je začel v domačem Trimu, in sicer v kategoriji mlajših dečkov B. Prvo priložnost v članski ekipi je dočakal v sezoni 2011/2012, kjer je za člane odigral tri prvenstvene tekme, a njegova prioriteta je bila mladinska konkurenca. Zadnjih devet sezon je redni član prvega moštva, ki s Celjem in Gorenjem najdlje nastopa med prvoligaško konkurenco, so navedli v klubu.

Brana je v minuli sezoni odigral 23 tekem in prispeval en zadetek, in sicer proti Maribor Braniku, njegovo povprečje ubranjenih strelov na tekmo v celotni sezoni pa je 5,8.

M. Ž.