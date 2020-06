Padel z obzidja gradu, s helikopterjem v klinični center

14.6.2020 | 18:55

Foto: arhiv DL

V Kostelu je malo po 14. uri občan padel z obzidja tamkajšnjega gradu. Gasilci PGD Vas-Fara in GRS Ljubljana so nudili pomoč reševalcem NMP Kočevje pri oskrbi poškodovanca in ga nato prenesli do mesta pristanka helikopterja. V UKC Ljubljana ga je s helikopterjem prepeljala posadka helikopterja Letalske policijske enote skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku.

Pogrešanega Ivana Gričarja še vedno niso našli

Danes se je ob 9. uri na področju naselja Gorenje Kronovo nadaljevala iskalna akcija pogrešanega Ivana Gričarja. Gasilci GRC Novo mesto so od Šentpetra do Drage s čolnom pregledali gladino in obrežje reke Krke. V iskalni akciji pogrešanega, ki ga niso našli, so sodelovali tudi potapljači Podvodne reševalne službe Novo mesto.

Zagorelo olje na štedilniku

Ob 12.49 je na Stritarjevi ulici v Krškem zagorelo olje na štedilniku v stanovanjskem objektu. Domači so požar pogasili pred prihodom gasilcev PGE Krško, ki so nato s termovizijsko kamero pregledali okolico in prezračili prostore.

Gorelo na njivi

V Drnovem v občini Krško je malo po 13. uri gorelo na njivi ob avtocesti. Požar na površini hektarja so pogasili gasilci PGE Krško.

M. Ž.