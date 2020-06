Neurje poplavljalo ceste in kleti, mašilo jaške, podiralo drevesa ...

15.6.2020

Močno neurje je včeraj popoldne in zvečer zajelo predvsem vzhodni del države. V številnih občinah so morali posredovati gasilci, saj so meteorne vode poplavile cestišča, zamašile obcestne jaške in poplavile stanovanjske objekte. Med drugim so gasilci vodo črpali tudi z vozišča regionalne ceste v naselju Dolnja Prekopa v občini Kostanjevica na Krki, tam so morali očistiti odtočne jaške. Iz stanovanjskih objektov pa so vodo črpali v Krškem, Šentjerneju, pri čiščenju kletnih prostorov, ulic in parkirišč so posredovali tudi v Novem mestu. Podrto drevje so morali odstranjevali v Novem mestu in v naselju Brege v Krškem.

Poglejmo podrobnosti, kot jih je sporočal Regijski center za obveščanje:

Dolenjska

Okoli 19.30 je območje Novega mesta zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Meteorna voda je zalivala kletne prostore objektov, parkirišča, ulice ter križišča. Gasilci GRC Novo mesto so črpali vodo in čistili jaške v Šegovi, Ragovski in Cankarjevi ulici ter Kandijski cesti. Na Zupančičevem sprehajališču je drevo padlo na streho poslovnega objekta. Gasilci so drevo odstranili in prekrili poškodovani del strehe. Na Seidlovi cesti je voznik z osebnim vozilom obtičal v vodi, ki je poplavila cestišče. Gasilci so vozilo izvlekli iz vode in očistili odtoke. Na ceste v krajih Črmošnjice pri Stopičah in Srebrniče je podrlo nekaj dreves, ki so jih odstranili delavci cestnega podjetja.

Ob 19.41 je v Ratežu v občini Novo mesto meteorna voda zalila prostore gostinskega objekta. Gasilci PGD Ratež so izčrpali vodo, očistili blato iz prostorov ter očistili odtočne jaške pred objektom.

Ob 20.14 je v naselju Gruča v občini Šentjernej meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so vodo izčrpali.

Posavje

V popoldanskih urah je krško občino zajelo močno deževje. Posredovali so gasilci PGD Veliki Podlog, ki so v naselju Kerinov grm izčrpali vodo iz kleti stanovanjske hiše in jaška ob njej, posredoval je tudi dežurni delavec komunalnega podjetja Kostak, ki je razžagal in odstranil drevo, ki se je podrlo na cesto v naselju Brege.

Okoli 19.02 je kostanjeviško občino zajelo močno deževje, ki je zalilo vozišče regionalne ceste v naselju Dolnja Prekopa. Posredovali so dežurni delavci CGP in gasilci PGD Prekopa, ki so očistili odtočne jaške in vozišče.

Gorela hlodovina

Ob 16.58 je v Ulici pod gozdom v Črnomlju gorela deponija hlodovine. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili približno 80 kubičnih metrov lesa in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu levo Tribuče 2,3.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del motena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Hrast.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

