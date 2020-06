Kar dvajset prometnih nesreč

15.6.2020 | 08:10

Foto: Arhiv DL

Policisti so v zadnjih treh dneh obravnavali štirinajst prometnih nesreč z materialno škodo, tri z lahkimi in tri s hudimi telesnimi poškodbami.

V petek zvečer je pri Stranski vasi pri Novem mestu 12-letni kolesar v križišču zapeljal na prednostno cesto, pri tem pa ni bil dovolj pozoren, ali to lahko stori varno. Mimo je takrat pravilno ravno pripeljala voznica osebnega avtomobila. Kolesar je trčil v bok avta in padel, pri tem pa si zlomil nogo, kar je opredeljeno kot huda telesna poškodba.

Na Hrastu pri Jugorju je v soboto popoldne padel motorist s sopotnico. Policisti so ugotovili, da je motorist pri vožnji proti Novemu mestu v ovinku dohitel osebni avtomobil, ki je zaviral. Zavirati je začel tudi 48-letni motorist, pri čemer pa je izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je s ceste in po približno dvajsetih metrih vožnje ob brežini padel. Pri tem si je sopotnica zlomila nogo. Policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Pri Rosalnicah je v petek zvečer 54-letni voznik kolesa z motorjem pri vožnji z nogo zadel v traktorski priključek traktorja, ki je pravilno po svoji strani pripeljal iz nasprotne smeri. Mopedista so po oskrbi odpeljali v UKC Ljubljana, pri njem pa niso odkrili prisotnosti alkohola.

Pijan in brez vozniške, avto pa brez tablic

V naselju Štrekljevec so črnomaljski policisti v soboto popoldne zaradi nezanesljive vožnje ustavili 41-letnega voznika osebnega avtomobila. Ko so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, je ta pokazal 1,58 miligrama na liter alkohola v izdihanem zraku. Avto je bil brez registrskih tablic, voznik pa brez vozniškega dovoljenja, saj so mu ga policisti v preteklosti že odvzeli prav zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Tokrat so mu odvzeli avtomobil in zanj uvedli postopek o prekršku.

Zgorel hektar pšenice

Krški poklicni gasilci so v soboto okoli trinajste ure gasili polje pšenice, ki je zagorelo pri Drnovem. Po prvih podatkih policistov, ki so opravili ogled, je zgorelo približno en hektar pšeničnega polja. Požar bi lahko bil posledica otroške igre.

Dva pijana razgrajača

V okolici Krškega in Črnomlja so policisti dva pijana razgrajača pridržali, saj se kljub prisotnosti policistov nista pomirila in sta s kršitvijo nadaljevala.

Prijeli 23 tujcev

Pri Sodevcih so v petek dopoldne prijeli državljana Egipta, ki je v Slovenijo vstopil izven mejnega prehoda. Brežiški policisti so v petek popoldne pri Ponikva prijeli državljana Bangladeša.

Pri Preloki so policisti, ki so v vojaškem helikopterju opravljali opazovanje državne meje, v soboto opazili štiri sumljive osebe. Ugotovili so, da gre za štiri državljane Maroka, ki so v državo vstopili na nedovoljen način čez reko Kolpo. Dan prej so tam prijeli državljana Egipta in Mjanmara ter štiri državljane Maroka.

Vodnik službenega psa je s svojim štirinožcem v gozdu v bližini Meniške vasi v soboto dopoldne odkril dva tujca, ki sta v Slovenijo prišla ilegalno, domnevno Maročana, še dva Iranca in enega Maročana pa dan prej pri Miličih.

Zvečer so v bližini Doblič prijeli šest državljanov Afganistana. V Veliki Loki so prijeli državljana Irana in Afganistana, ki sta se do tam pripeljala z vlakom. V nedeljo zvečer pa so metliški policisti pri Trnovcu prijeli dva državljana Maroka.

Postopki s prijetimi še niso zaključeni.

M. Ž.