Zmaga Pancarju, Gajser odstopil zaradi okvare motorja

15.6.2020 | 08:40

Pancar je izkoristil smolo Gajserja. (Foto: AMZS)

Stranska vas - V Stranski vasi pri Semiču je bila včeraj prva dirka sezone državnega prvenstva v motokrosu, ki pa se ni odvila po pričakovanjih svetovnega prvaka Tima Gajserja. V kategoriji MX Open mu jo je zagodel motor in zmage se je veselil Jan Pancar iz Čateža pod Zaplazom (AMD Šentvid pri Stični). Zelo napeto je bilo tudi v drugih razredih, na dirki pa se je za prve točke v sezoni merilo kar osemdeset voznikov, so sporočili iz AMZS.

Številna udeležba motokrosistov na stezi v Semiču, je pokazala, da so vozniki in člani ekip komaj čakali, da se začne zares. Tudi zahtevna steza, ki so jo sicer zelo dobro pripravili člani AMD Kolpa MXS, je dodala svoje, da so dirkači lahko ponovno izkusili polno mero adrenalina. Čeprav na stezi ni bilo gledalcev, so ostali člani spremljevalnih ekip pripravili imenitno motokrosistično vzdušje.

V razredu MX Open je malce nepričakovano zmagal Jan Pancar. »Seveda je k zmagi pripomogel odstop Gajserja, a vseeno sem s tem koncem tedna zelo zadovoljen. Odpeljal sem dve dobri in zanesljivi dirki, bil sem dokaj blizu Timu, najbolj pomembno pa je da smo spet začeli z aktivno sezono,« je bil zadovoljen Pancar.

Gajserju jo je zagodel motor.

Gajser odstopil v drugi vožnji

Svetovni prvak Tim Gajser bo sezono v MXGP nadaljeval v začetku avgusta, zato mu dirke državnega prvenstva pridejo prav za piljenje forme in preizkušanje različnih nastavitev motocikla. S tekmeci ni imel veliko dela in zmaga v prvi vožnji ni bila vprašljiva. Tudi v drugi je bil na dobri poti do prvega mesta, a mu je zagodel motor. Že na začetku druge vožnje je stalno pogledoval proti pogonskemu agregatu, nato pa se mu je nekaj krogov pozneje le še pokadilo iz izpušne cevi in vsega je bilo konec.

Vseeno v Gajserjevi ekipi niso bili preveč razočarani. Timov oče Bogo Gajser je povedal, da je to del dirk in da je bil ta konec tedna vzpodbuda za nadaljevanje dela in treniranja za vse, da pa Tima na naslednji dirki v Mačkovcih žal ne bo.

V razredu MX85 je Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični) obe dirki odpeljal suvereno in praktično brez enakovredne konkurence ter si je privozil dve gladki zmagi, zelo pa so se izkazali tudi najmlajši. V razredu MX50 je slavil Tai Golež, v razredu MX65 pa Miha Vrh. V kategoriji motokrosistov z agregati do 125 kubičnih centimetrov Gal Hauptman ni dovolil presenečenja in je sezono začel s polnim izkupičkom. Zanesljivo je v razredu MX2 z dvema posamičnima zmagama dirko v svojo korist odločil tudi Jaka Završan.

Veterani so prav tako pokazali, da še vedno niso od muh. V kategoriji Veterani 40 Sašo Kragelj ni imel pravega tekmeca, enako kot Bogo Gajser, ki je zmagal v kategoriji Veterani 50.

Naslednja dirka za državno prvenstvo bo že prihodnji konec tedna v Mačkovcih.

AMZS, M. Ž.