Slovenska nogometna liga se je vrnila

15.6.2020 | 09:00

Slovenski nogomet se vrača. Prejšnji vikend se je nadaljevalo prvenstvo 1.SNL, ki bo tudi letos videlo svojega prvaka. Vsi ljubitelji slovenskega nogometa so končno prišli na svoj račun, prav tako pa tudi navdušenci za športne stave. Vsi pa komaj čakamo, da ugotovimo, kaj nam nadaljevanje sezone prinaša – kdo bo prvak, ter kdo se bo potegoval za mesto v 1.SNL.

Kdo bo prvak?

Najzanimivejše vprašanje je nedvomno pri vrhu – kdo bo prvak letošnje sezone 1.SNL? Najbolje kaže ljubljanski Olimpiji. Toda letos nas zagotovo preseneča tudi Celje, ki za Olimpijo zaostaja samo 5 točk. Relativno blizu je tudi prenovljeni Maribor (7 točk), ki bi se lahko s pomočjo odlične forme približal Olimpiji in tako naredil boj za prvaka še bolj zanimiv.

V prvi tekmi povratka je Olimpija gladko premagala Tabor iz Sežane s 3:0 v Sežani, Maribor pa je z veliko težav ugnal Domžale (2:1). Šele po preobratu jim je uspelo rezultat obrniti v svojo korist, gole so dosegli Karič Šoštarič za Domžale, za Maribor pa Dervišević in Požeg Vancaš. Tudi Celjani so bili uspešni na svoji prvi tekmi v nadaljevanju – suvereno so ugnali tako rekoč že izpadli Rudar iz Velenja z 2:0.

Zagotovo pa letos preseneča Aluminij, ki ima za vodilno Olimpijo vsega 8 točk zaostanka. Vsekakor pa se bo Aluminij letos boril za evropske vozovnice, ki pa, kot vemo, prinašajo veliko priložnost za dobiček.

Zelo zanimivo bo že v naslednjem, 27. krogu 1.SNL, ko se bosta v Stožicah pomerila Olimpija in Celje. Lahko bi rekli, da je to ključna tekma za naslov prvaka, saj bi Olimpija z zmago dobilo že skorajda neulovljivo prednost pred Celjani. Če bi tekmo dobili Celjani, bo nadaljevanje prvenstva še kako zanimivo kar se tiče naslova prvaka.

Kdo v dodatne kvalifikacije?

Kar se tiče obstanka v ligi je prav tako zanimivo. Sedaj že več ali manj vemo, da se v 2.SNL seli Rudar iz Velenje, namesto njega pa zagotovo prihaja Koper.

Precej bolj zanimiv bo boj za 9. mesto in tisto drugo mesto v naslednji sezoni 1.SNL. Sedaj je že jasno, da bo dodatne kvalifikacije igrala Gorica, toda s kom se bo pomerila? »Najbolje« kaže Domžalam, ki so na 9. mestu s točko zaostanka za Triglavom. A tudi tu vsekakor še ni konec; zelo zanimivo bo namreč videti, kako bodo Domžale nadaljevale sezono. Prav tako je v boju tudi Triglav, ki so nadaljevanje pričeli s porazom proti Bravu.

Blizu 9. mesta sta tudi še Tabor Sežana in Bravo, a imata po 3 oziroma 5 točk prednosti pred Domžalami. Do konca je še 10 tekem, tako da je tu možnosti še kar precej. Vsekakor pa so pri Gorici nezadovoljni z dejstvom, da bodo morali dodatne kvalifikacije odigrati praktično brez priprav, medtem ko se prvoligaši še vedno merijo med seboj in bodo dvoboj pričakali odlično pripravljeni.

Prekmursko finale pokala

Ta teden je postalo tudi znano, da se bosta v finalu pokala pomerila Mura in Nafta, ko je slednja premagala Radomlje v polfinalu, in sicer po streljanju enajstmetrovk.

To finale bo zagotovo poželo veliko zanimanja med prekmurskimi ljubitelji nogometa, vprašanje pa je, če bodo gledalci lahko tekmo gledali v živo. Vse kaže na to, da ne, kar je sicer škoda, saj bi bil stadion prav gotovo zapolnjen do zadnjega kotička.

Finale bo odigrano 24. junija na Brdu pri Kranju, in sicer ob 17. 30.

