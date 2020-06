Izpeljali preko dvesto različnih dogodkov

15.6.2020 | 10:05

Predsednik in podpredsednik društva Vlado Kostevc in Ludvik Legan sta podelila članom tudi priznanja za 20-letno delo ( na sliki Jure Pršina).

Žužemberk - Turistično društva Suha krajina se že več kot dvajset let prizadevno trudi za razvoj turizma na območju Suhe krajine z ohranjanjem naravne, kulturne in žive dediščine. V grajski kleti žužemberškega gradu so se sinoči sestali na rednem občnem zboru, pregledali delo v preteklem letu, sprejeli program dela za letošnje in prihodnje leto ter se na koncu še prijetno družili.

Društvo je v minulem letu pripravilo več prireditev in dogodkov, med katerimi privabijo največ obiskovalcev prepoznavni Trški dnevi. Po besedah predsednika Vlada Kostevca so člani in članice sodelovali pri organizaciji več kot 200 različnih dogodkov, delovnih akcij, tečajev doma, izven občinskih meja in tudi v tujini. Tudi v lani je bila mednarodna aktivnost članov velika, saj so izvedli aktivno promocijo na različnih prireditvah izven Slovenije.

Program dela za letošnje leto kaže, da bo kljub razmeram izredno pester, saj načrtujejo bogat program tudi za letošnji občinski praznik, ki bo dosegel vrhunec z 22. srednjeveškim dnevom.

Zbrane turistične prostovoljce sta med drugim pozdravila domači župan Jože Papež in predsednik Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine Jože Barbo.

S. M.