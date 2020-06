Če bi zalilo klet občine, neurje pa odpihnilo del strehe Šeškovega doma

15.6.2020 | 13:10

Pokrajinski muzej Kočevje in Šeškov dom (Foto: spletna stran muzeja)

Kočevje - Ob stavbah sedeža Občine Kočevje in Pokrajinskega muzeja Kočevje bo ob predpostavki ogroženosti kulturne dediščine danes potekala gasilska vaja. Namen vaje, ki so jo pripravili v okviru projekta ProteCHt2save je vzpostavitev oziroma preizkus protokolov za zaščito ogroženih objektov in predmetov kulturne dediščine.

Kot so sporočili iz kočevske občine, bo prvi del vaje ob 15. uri potekal za občinsko stavbo gasilci pa bodo tridesetih minutah prikazali črpanje meteorne vode iz kleti. Vajo bodo uro kasneje preselili k stavbi kočevskega muzeja, za tamkajšnji polurni prikaz pa scenarij predvideva prekritje muzejske strehe z nepremočljivo ponjavo, izsesavanje vode iz muzejskih prostorov in reševanje ključnih muzejskih predmetov.

Scenarij vaje predvideva, da je zaradi močnega deževja zalilo klet stavbe Občine Kočevje, ki spada pod kulturno zaščitene objekte, neurje pa je odpihnilo del strehe Šeškovega doma. Voda je tekla v skladiščne prostore muzeja, namočilo je tla in vredne predmete v njihovem arhivu.

Vaja bodo izvedli na podlagi znanja in izkušenj, pridobljenih v okviru transnacionalnega projekta, financiranega s strani programa Interreg Srednja Evropa. V njej bodo ob ostali uporabili tudi novo opremo - potopno črpalko, ponjavi in vodni sesalnik, ki jo je občina dobila preko omenjenega projekta.

»Vaja bo prinesla dragocene izkušnje na tem področju, ki bodo kot primer dobre prakse prenosljive tudi na druge muzeje v Sloveniji,« so poudarili na kočevski občini in dodali, da jo bodo zato tudi posneli in posnetke uporabili za izobraževalni video.

M. Ž.