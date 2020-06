Na avtocesti nalet treh vozil

15.6.2020 | 19:20

Foto: Arhiv DL

Na avtocesti med priključkoma Kronovo—Novo mesto vzhod pri počivališču Starine v smeri Ljubljane je malo po poldnevu prišlo do naleta treh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečencev, posuli motorne tekočine, eno osebno vozilo postavili na kolesa ter pomagali delavcem DARS-a in vlečni službi pri odstranitvi posledic prometne nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve osebi oskrbeli na kraju in eno od njiju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na relaciji Vrhovo-Radeče pa se je ob 16. 40 zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in PGE Celje ter reševalci.

Gorela lesena baraka

V naselju Plemberk v občini Novo mesto je malo po 11. uri gorela lesena baraka. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili požar, premetali kurišče, razkrili del ostrešja ter pregledali objekt z termovizijsko kamero. Gasilci PGD Stopiče so ostali na gasilski straži. Obveščene so bile pristojne službe.

Drevo padlo na avto

Ob 6.06 je na Zdolski cesti v Krškem drevo padlo na osebni avtomobil. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so drevo odstranili.

Pomagali reševalcem

V Ulici 11. avgusta v Črnomlju so malo po 15. uri gasilci PGD Črnomelj pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri prenosu obolele osebe iz stanovanjskega objekta do reševalnega vozila.

Na zahtevo policije odprli vrata stanovanja

Ob 9.15 so na zahtevo policije gasilci PGE Krško posredovali na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem, kjer se občanka v stanovanju ni odzivala. Gasilci so s strokovnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila preminula oseba. Na kraj dogodka so bili napoteni tudi reševalci NMP Krško.

Ob 12.42 pa so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško ob prisotnosti policistov in ekipe NMP Krško odprli vrata stanovanja, v katerem je bila neodzivna oseba.

Meteorna voda zalila klet

Na Lebanovi ulici v Novem mestu je malo pred 9. uri meteorna voda zalila kletne prostore v stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto so izčrpali vodo in očistili blato.

M. Ž.