Varno na kolesu ponesel sporočilo o varnosti tudi na Dolenjsko

16.6.2020 | 08:00

Foto: Družba Butan plin

Ljubljana - Kljub oteženi situaciji v zadnjih mesecih so slovenski osnovnošolci pridobivali nova znanja na daljavo, več kot 10 tisoč otrok iz več kot 120 slovenskih šol pa je sodelovalo tudi pri zanimivih in poučnih nalogah programa Varno na kolesu, ki ga družba Butan plin skupaj s partnerji in podporniki izvaja že osmo leto.

Učenci so spoznavali pomen varnosti v prometu in se z domiselnimi izdelki potegovali za privlačne nagrade. Glavne nagrade v okviru razpisanih nalog so osvojile osnovne šole Bršljin, Tišina in Jurija Vege Moravče, uspešna pa je bila tudi osnovna šola Milana Majcna Šentjanž.

Poleg učencev, ki so se pripravljali na kolesarske izpite, so se programu Varno na kolesu letos pridružili prav vsi učenci od 1. do 9. razreda. V sklopu razpisanih nalog so učenci opazovali promet in prometno infrastrukturo v svojem kraju, utrjevali svoje kolesarske spretnosti, spoznavali pozitivne vplive kolesarjenja in pravilno opremljeno kolo ter opozarjali na najpogostejše kolesarske prekrške, so pojasnili v družbi Butan plin.

Petošolci OŠ Milana Majcna Šentjanž so odlično opravili naloge razpisa A, ki je namenjen učencem, ki se pripravljajo na kolesarske izpite, in osvojili drugo mesto, ki jim je prineslo nagrado v višini 800 evrov in kolesarsko čelado za vse učence. Pri opravljanju nalog so izkazali tudi veliko mero ustvarjalnosti, saj so pripravili kar dva krajša videa, in sicer za nalogi »Jaz, kolo in svet« ter »Popolno opremljeno kolo in kolesar«.

Učiteljica Alja Felser je o sodelovanju pri programu Varno na kolesu povedala: »V 5. razredu veliko časa namenimo spoznavanju prometnih predpisov in pripravi učencev na opravljanje kolesarskega izpita. Da bi znanje učencev še nadgradili, smo se tudi v letošnjem šolskem letu vključili v projekt Varno na kolesu. Namen projekta pa ni le obogatiti znanje o prometu, ampak tudi navdušiti ljudi za samo kolesarjenje. Z velikim zanimanjem smo spoznavali in se učili, kakšni so pozitivni učinki kolesarjenja in na kakšne načine posamezne države spodbujajo ljudi h kolesarjenju. Spoznali smo, da bi lahko na tem področju v Sloveniji naredili veliko več. Veseli smo, da smo imeli možnost preko nalog predstaviti svoje ideje, svoja razmišljanja o pomenu kolesarjenja in upamo, da smo vsaj koga uspeli navdušiti za vožnjo s kolesom.«

Lanskoletne zmagovalce osnovno šolo Bršljin so letos do zmage v sklopu razpisa B, v okviru katerega lahko sodelujejo vsi učenci od 1. do 9. razreda, popeljali učenci od 5. do 9. razreda, ki so popisali opravljene športne ure na kolesu, spodbujali h kolesarjenju v prostem času in v svoji občini iskali zanimive kolesarske izlete, ki so primerni za družinske izlete. Njihov predlog za kolesarski izlet z naslovom »S kolesom pod novomeškimi krošnjami« je bil letos najbolje ocenjen izmed oddanih predlogov. Za odlične dosežke je šola osvojila denarno nagrado, pet kolesarskih čelad in servis koles za učence in lokalno skupnost.

Na Dolenjskem pa je odličen rezultat dosegla tudi osnovna šola Dolenjske Toplice, ki se je uvrstila v deseterico najboljših v sklopu razpisa A, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Učenci so letos pokazali zelo dobro poznavanje prometnih pravil in izkazali tudi veliko veselje do kolesarjenja, saj je prav v času karantene kolo postalo najboljši 'prijatelj' marsikaterega najmlajšega. Šole iz dolenjske regije so se kljub oteženim razmeram odlično izkazale in dokazale, da lahko o tako pomembni tematiki, kot je varnost v prometu, ozaveščamo tudi na kreativen način, ki je otrokom blizu. Kar pa je najpomembnejše, sporočilo o varnih kolesarskih izkušnjah so ponesle tudi izven šolskih zidov v svojo lokalno skupnost,« je izpostavila Tanja Medved, vodja projekta Varno na kolesu.

M. Ž.