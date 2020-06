Z avtom v potok

16.6.2020 | 07:00

Včeraj ob 16.41 uri je na cesti Hotemež–Vrhovo v občini Radeče osebno vozilo zapeljalo s cestišča v potok. Gasilci PGD Sevnica in PGE Celje so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč osebama pri izstopu iz vozila ter reševalcem pri pregledu in oskrbi udeležencev na kraju dogodka, odklopili so akumulator na vozilu, preprečili iztekanje motornih tekočin v potok in vozilo izvleki nazaj na cestišče. Reševalci NMP Laško so poškodovano osebo prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Oljni madež na cesti

Sinoči ob 21.02 je bil na Belokranjski cesti v Novem mestu na cestišču opažen oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto so razmastili vozišče na dolžini okoli 600 metrov. Na kraju je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja.

Težave z vodo

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk, Sela pri Ratežu, Petelinjek, Potov vrh in višji predel Smolenje vasi v Mestni občini Novo mesto, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira Brusnice potrebno vodo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Križ, da bo danes med 8.00 in 14.00 uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu levo Tribuče 2,3.

Nadzorništvo Metlika obvešč, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA;

- od 12:00 do 14:00 pa spet odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS2;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP STARI TRG na izvodu VALVAZORJEVA ULICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Ponikve, Koritno, Cirnik, Žakovc, Brezje Ponikve in Apnence danes med 8:30 in 11:00 uro, na območju TP Ribnica, Mala Dolina in Gaj med 12: in 14:00 uro, na območju TP SELA 2 izvod PROTI DOBOVI med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Berex, TRZ Slovenska vas 4 in TRZ Slovenska vas 1 med 9:30 in 11:00 uro, na območju TP Jablance Gorjanci pa med 8:00 in 10:30 uro.

M. K.