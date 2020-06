Kje danes v Krškem ne bo vode?

16.6.2020 | 08:50

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Krško - Zaradi okvare na vodovodu bo danes do predvidoma 11. ure prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo na Aškerčevi ulici in Cesti 4. julija v Krškem.

Kot sporočajo s Kostaka Krško, priporočajo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene (po končani prekinitvi oskrbe): opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave ter pred izpiranjem odstranite usmerjevalnike vode na pipah (t.i. perlatorje oziroma mrežice).

Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, to pomeni s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka, traja pa naj najmanj 15 minut.

Vse uporabnike prosijo za razumevanje, za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 07 48 17 225.

L. M.