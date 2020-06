Paraplegiki dobili nov kombi

16.6.2020 | 12:25

Veseli zbrani pred novim vozilom za potrebe Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine.

Šmartno pri Litiji - Konec tedna je na piknik prostoru v Vintarjevcu v sosednji občini Šmartno pri Litiji potekala svečana predaja novega kombija za potrebe Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine.

Predsednica društva Mirjam Kanalec, ki trenutno šteje 323 članov in pokriva 38 občin, je ob tej priložnosti predstavila dveletno humanitarno akcijo zbiranja sredstev in se zahvalila vsem, ki so v njej kakor koli sodelovali.

»Prilagojen kombi je za nas invalide na invalidskih vozičkih zelo pomemben. Naša gibalna oviranost nam onemogoča vključevanje v aktivno življenje, saj javni promet še vedno ni dostopen. Zato so tovrstni prevozi edina možnost izbire za naše člane«. Povedala je še, da so pri zbiranju sredstev za novo vozilo prošnje naslovili na vseh 38 občin, akciji pa se je odzvalo 6 občin, med njimi tudi Občina Ivančna Gorica.

Podžupan Tomaž Smole je ob tej priložnosti povedal članom in članicam društva: »V življenju so različne poti. Nekatere so ravne in gladke, druge spet zavite in strme. In prav je, da priskočimo na pomoč tam kjer lahko. Mi smo našli poti. Kjer je volja tam je pot. Želim in verjamem, da vam bo vozilo dobro služilo«. Varno vožnjo so uporabnikom zaželeli še: podžupanja Občine Litija Lijana Lovše, podžupan Občine Kamnik Bogdan Pogačar in gostitelj podžupan Občine Šmartno pri Litiji Janez Tomažič.

Kulturni program je navdušil.

Kot sporočajo z Občine Ivančna Gorica, sta po nagovorih gostov trak prerezala vodja Aktiva žena Marjana Lavrin in ustanovni član organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov Jože Globokar, ki je pripomnil, da je izvajanje društvenih programov v veliki meri odvisno od prevozov s kombijem. Na letni ravni društvo opravi preko 80.000 kilometrov z obema kombijema.

Prireditev so popestrili člani Folklorne skupine Javorje, recitatorke društva Ona-one in pevec Zoran Cilenšek.

L. M., foto: Občina Ivančna Gorica

