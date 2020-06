Bi radi izvedeli več o zeliščih?

16.6.2020 | 13:45

V Zagraškem logu v koritih gojijo mnoga zelišča. (Foto: Občina Škocjan)

Zagrad pri Škocjanu - Danes popoldne bo v novem Zeliščarskem centru JV Slovenije v Zagradu, ki ga je Občina Škocjan s partnerji lani na novo uredila v Zagradu pri Škocjanu, po daljšem obdobju potekala prva delavnica z naslovom Pridelava, nabiranje, uporaba in priprava zelišč.

Pripravili so jo v sodelovanju z zeliščarsko kmetijo Kalan, ki s je odločila svoje 45-letne izkušnje prenašati na mlajše generacije.

Rok Petančič, višji svetovalec za projektno delo na Občini Škocjan, je vesel, da je tema deležna velikega zanimanja, saj so že kmalu prejeli zadostno število prijav - 25 (število mest je žal omejeno). Zeliščna kmetija Kalan je poskrbela, da so udeleženci izvedeli več o primerih dobrih pridelovalnih praks, kako pridelati ali nabrati kakovostna zelišča, kako ta pomagajo pri raznih boleznih, kaj vse je pomembno pri pripravi čaja in da je učinek zelišč res dober, kako z zelišči reševati najpogostejše zdravstvene težave, katerih zelišč se ne sme uporabljati v kombinaciji s sintetičnimi zdravili, itd.

V prihodnjih mesecih bo v Zeliščarskem centru JV Slovenije potekalo še več predavanj in delavnic pod naslovom Akademija zeliščarstva - izobraževanje za zeliščarje: že 4. julija na temo Vzgojimo si svojo sadiko zelišča, pa 11. julija Nabiranje zelišč v naravi, in nato Pravilna uporaba in priprava zelišč, Kako in kdaj pobrati in pravilno posušiti zelišče? ter Kaj potrebujemo, da se registriramo?

L. Markelj