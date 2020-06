Vinsko-gastronomski center Turn

16.6.2020 | 15:00

Direktor KZ Krško Jure Grubar in predsednik KZ Jože Božič.

Na novinarski konferenci

Aval je pripravil pojedino.

Sinjo Jezernik kot France Prešeren

Krško - Kmečka zadruga Krško je v okviru svoje kleti in Vinoteke Turn v neposredni bližini gradu Šrajbarski turn danes odprla Vinsko-gastronomski center Turn, s katerim sledijo zahtevam sodobnih potrošnikov in želijo svoja vrhunska vina predstaviti kot regijsko turistično znamenitost. Center so uredili v okviru projekta Od ribiča do graščaka.

Po podatkih regionalne razvojne agencije Posavje iz Krškega gre za skoraj 270.000 evrov vreden projekt, ki ga je z nekaj več kot 175.000 evrov podprla Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Kot poroča STA, želijo okviru projekta Od ribiča do graščaka z daljšim nazivom Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi z razvojem inovativnega turističnega produkta zagotoviti nov ali dodaten vir prihodkov v ribogojstvu in turizmu. Pri tem se je Kmečka zadruga Krško povezala z Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, z Ribogojnico Akval in Turističnim društvom Leskovec pri Krškem.

Iz zadruge so sporočili, da so si v Kleti Krško, ki deluje od leta 1928, za svoje poslanstvo izbrali "negovanje tradicije okolja, ki mu pripadajo ter negovanje oziroma obujanje zgodb, mitov in legend, ki jih določajo".

Nova blagovna znamka

Pri tem so se naslonili na območno pridelano vino, prvi korak v predstavljanju območne vinske etnološke dediščine in ribogojstva pa je odprtje vinsko-gastronomskega centra Turn, kjer so uredili nov degustacijski center in center za obiskovalce. Hkrati so pripravili novo blagovno znamko Turn in jo celostno oblikovali.

Gre sicer za prostor, kjer bodo obiskovalcem predstavili svoja vrhunska vina in jim ob tem ponudili še doživetje preteklosti, tradicionalnih in sodobnih okusov Posavja. Denar oz. približno 40.000 evrov za opremo in vzpostavitev Vinsko gastronomskega centra Turn so si zagotovili v okviru projekta Od ribiča do graščaka, so dodali. V okviru tega projekta bodo vzpostavili dva centra za obiskovalce oz. za skupen nastop na trgu in sicer enega v Lutrovi kleti na gradu Sevnica in drugega v Kleti Krško.

Vsekakor pa želijo s skupnim turističnim izdelkom okrepiti prepoznavnost posavskih rib in največje vinske kleti na tem območju, z ribjo kulinariko pa dvigniti konkurenčnost območnega ribogojstva, so še zapisali v Kmečki zadrugi Krško.

L. M., foto: Pavel Perc