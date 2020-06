Včeraj prijeli 12 ilegalcev

16.6.2020 | 15:30

Včeraj popoldne so črnomaljski policisti pri Dolenjih Radencih prijeli pet državljanov Maroka, za katere so ugotovili, da so nezakonito prestopili državno mejo. Na Čatežu ob Savi so nekaj pred osemnajsto uro prijeli štiri državljane Afganistana. Dva Maročana so črnomaljski policisti prijeli še ob enajstih zvečer, nekaj pred tem pa trebanjski na avtocesti državljana Alžirije. Postopki z njimi še niso zaključeni.

Vlomili so jim čez vikend, a niso takoj opazili



Na Knafelčevi v Novem mestu so popoldne lastniki stanovanje hiše ugotovili, da so jim čez vikend vlomili v hišo, a tega niso takoj opazili. Policisti so opravili ogled kraja in ugotovili, da so storilci pobrali nekaj družinske zlatnine, skupaj pa naredili za več kot dva tisoč evrov škode.

Iz avta odnesel prenosni računalnik

Trebanjski policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil. Storilci so lastniku ukradli torbo s prenosnim računalnikom in mu naredili za več kot tisoč evrov škode.

Iz trgovine z oblačili, ne da bi plačala

V trgovskem centru v novomeškem Bršljinu so obvestili policiste o stranki, ki je brez plačila odnesla pet kosov oblačil. Moški je okoli sedemnajste ure prišel v trgovino, si ogledal nekaj oblačil in jih šel preizkusit v kabino, ki pa je bila za stranke zaprta. Opozorili so ga na početje, nakar je trgovino zapustil. Prepozno so ugotovili, da je odnesel še pet kosov oblačil v vrednosti okoli sto evrov.

