Krkaša Jorgić in Hribar ekipna nemška prvaka!

16.6.2020 | 18:20

Hribar in Jorgić s pokaloma za osvojitev naslova evropskih prvakov v igri dvojic v kategoriji U 21 marca 2019. Sedaj za mlada krkaša še en zavidljiv lep nov uspeh, tokrat v najmočnejši evropski državni ligi.

Novo mesto - Danes je vodstvo Namizno teniškega kluba (NTK) Krka Novo mesto v Nemčijo poslalo posebno čestitko. Člana kluba Darko Jorgić in Peter Hribar, sicer slovenska reprezentanta, ki sta z moštvom NTK Krka osvajala ekipna slovenska državna in druga prvenstva, sta postala tudi ekipna nemška prvaka. Ekipa Saarubückna je namreč po 31 letih čakanja osvojila svoj peti naslov nemškega državnega prvaka. Pomerila se je z vrsto Ochsenhausna in zmagala s 3:1.

Tako sta člana NTK Krka, kot sporoča mag. Janez Pezelj, dosegla prvo lovoriko v nemškem državnem prvenstvu, ki šteje za najmočnejše na stari celini. Jorgić, ki je tokrat nastopil kot tretji mož Saarubückna, je skozi vso prvenstvo odlično igral, Hribar je bil v tem finalu rezerva.

Darko Jorgič: »Tokrat mi, v nasprotju s polfinalom, ni uspelo iztržiti točke, ampak za mojo profesionalno namiznoteniško pot je pomembno, da je ekipa, za katero sicer zelo uspešno igram, osvojila državno lovoriko. Se krkašem zahvaljujem za čestitke.«

Peter Hribar: "Soigralec Pletea zaradi korone ni prišel v Nemčijo in trener je vpoklical mene, kar me je prijetno presenetilo. V finalu je bilo napeto in vesel sem, da sem bil v ekipi, ki je osvojila naslov nemškega državnega prvaka.«

Jernej Jedlovčnik, predsednik NTK Krka: »Fantoma v zadnjih dveh letih kar pogostoma čestitam in čestitamo. V Novem mestu smo ponosni, da smo po svojih skromnih močeh obema omogočili tako briljantno namiznoteniško kariero. A vem, nadarjenost je pa le njuna in nadgradila sta jo s trdim ter odgovornim delom, kakršnega zagovarjamo v NTK Krka!«

L. M.