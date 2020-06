Koronavirus je marsikomu vzel delo

17.6.2020 | 09:25

Mnogi so med epidemijo izgubili službo.

Novo mesto - Razmere na slovenskem trgu dela, ki so bile še lani zelo dobre, so se s pojavom koronavirusa zelo spremenile oz. poslabšale. Stopnja brezposelnosti, ki je bila konec lanskega leta ena najnižjih, se je zvišala in bila maja letos za 25,6 odstotka višja kot pred letom dni.

To so podatki Zavoda RS za zaposlovanje, a tudi številke novomeškega zavoda so podobne. K sreči pa se je naraščanje brezposelnosti zdaj le malo umirilo, znova se veča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih.

Pri nas 4 tisoč brezposelnih

Tatjana Muhič

Na območju Dolenjske in Bele krajine je bilo konec februarja, torej pred epidemijo, registriranih 3.653 brezposelnih oseb, stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 6,8 odstotkov in je bila za 1,1 odstotek nižja od slovenskega povprečja. Najvišja je bila na črnomaljskem in metliškem koncu (glej graf). Po koncu epidemije, torej konec maja, so bile številke višje, brezposelnih oseb je bilo na območju novomeškega zavoda za zaposlovanje 4.053, kar pomeni 22 odstotkov več kot maja lani. Največji porast beležijo aprila, ko se je v evidenco brezposelnih prijavilo kar 468 oseb. Maja se je ta delež znova zmanjšal (336 oseb).

Največ med 30. in 49. letom

Kot pove direktorica Zavoda za zaposlovanje Novo mesto Tatjana Muhič, je bil najpogostejši razlog za izgubo delovnega mesta iztek zaposlitve za določen čas (987 oseb) in trajni presežki (402 osebi). Največ novo prijavljenih brezposelnih oseb je bilo zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, sledijo trgovina, gostinstvo, vzdrževanje in popravila motornih vozil in druge raznovrstne poslovne dejavnosti, znotraj katerih se razvrščajo tudi agencije za zaposlovanje. Med epidemijo je delo izgubilo nekaj več moških (51,9 odstotkov), največ, kar 51,7 odstotka odpuščenih spada v starostno skupino od 30 do 49 let, 14 odstotkov pa je starih nad 50 let.

Katere so najbolj prizadete panoge?

Emilija Bratož

Posledice epidemije čuti seveda tudi drobno gospodarstvo. Tudi dolenjski obrtniki in podjetniki so se znašli v težkem položaju, pravi mag. Emilija Bratož, direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto. Najbolj prizadete panoge so tiste, kjer je bilo sproščanje dela najpoznejše oz. za katere odlok o prepovedi izvajanja storitev še velja. Tu izpostavlja prevoznike oseb, predvsem v turizmu, gostince, vse, ki imajo nastanitvene obrate in wellness storitve. Izvajalci osebnih frizerskih in kozmetičnih ter gostinskih storitev so imeli maja zelo otežene pogoje delovanja zaradi nošenja zaščitnih mask in vizirjev, vendar se ti ukrepi počasi sproščajo.

Kot pove Bratoževa, do stečaja kakega podjetja po njenem vedenju ne bo prišlo, »večinoma bodo vsi počakali, kako se bo obrnilo poslovno leto v primerjavi z lanskim letom. Pričakujemo pa upad prihodkov in manjko teh treh mesecev.

Več o stanju na področju malega gospodarstva, ter kako se kriza odraža v novomeškem Revozu ter v podjetju Akrapovič, pa si lahko preberete v aktualni številki Dolenjskega lista.

