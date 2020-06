Do sobote 16. Novomeški likovni dnevi

17.6.2020 | 08:10

Udeleženci 16. Novomeških likovnih dnevov.

Novo mesto - Na včerajšnji novinarski konferenci so predstavili tradicionalno kolonijo 16. Novomeški likovni dnevi (NLD), ki bo v Jakčevem domu potekala vse do sobote, 20. junija.

Direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto Jasna Dokl Osolnik je predstavila pretekle Novomeške likovne dneve, katerih udeleženci in dela so bili ob 15-letnici predstavljeni na lanskoletni pregledni razstavi v galeriji Dolenjskega muzeja.

Poudarila je, da ima letošnja kolonija kar nekaj novosti. Zagotovo najpomembnejša, da je nov umetniški vodja Robert Lozar zamenjal idejnega »očeta« kolonije Janka Orača. Ravno tako so likovni dnevi v letošnjem letu prestavljeni v nov termin, z maja na junij, zaradi epidemije koronavirusa. Poleg tega bodo dela umetnikov, ki ustvarjajo na koloniji, predstavljena že takoj ob zaključku le-te, in sicer v sklopu Poletne muzejske noči, v soboto ob 20. uri. Razstava bo na ogled do 29. avgusta. Katalog 16. Novomeških likovnih dnevov bo izdan predvidoma jeseni.

Nov umetniški vodja Robert Lozar

Novi umetniški vodja Robert Lozar je poudaril pomen Novomeških likovnih dnevov, katerih soustvarjalec je bil v preteklem letu. Izpostavil je, da kolonija od ostalih odstopa zaradi profesionalne izvedbe, izjemnih prostorov, ki so namenjeni udeležencem ter dejstva, da vsak izmed ustvarjalcev pusti svoje delo muzeju. NLD-je šteje kot dragocen prispevek k umetnosti v Sloveniji.

Za letošnjo kolonijo je Lozar poudaril, da je skupek različnosti. Na njih ustvarja sedem avtorjev: Nina Čelhar, Vesna Drnovšek, Erik Mavrič, Borut Popenko, Vlado Stjepić, Borko Tepina in Zdenko Huzjan (ki zaradi razmer ustvarja od doma). Ker je bil letošnji izbor avtorjev zaradi epidemije »omejen«, ni tujih ustvarjalcev, so pa prisotni avtorji iz vse Slovenije. Predstavljajo kombinacijo, katere rezultat bo zagotovo čudovita razstava.

Nina Čelhar predstavlja mlajšo generacijo slikark, ki trenutno razstavlja na štirih različnih razstavah. Vesna Drnovšek je priznana slovenska grafičarka, ki teži k recikliranju preteklih matric in nenehno se ponavljajoči matrici. Erik Mavrič je umetnik risb na velikem platnu, s čimer vnaša svežino v izrazu sodobnega slikarstva. Borut Popenko se ukvarja z geometrijsko abstrakcijo. Vlado Stjepić svoje abstraktno slikarstvo nadgrajuje z risarskimi intervencijami ter tehničnimi pripomočki, ki jih iznajde sam. Borko Tepina je slikar, predavatelj ter bivši urednik Likovne besede. Zdenko Huzjan, umetnik, ki ustvarja od doma, je eden najvidnejših slovenskih slikarjev zadnjih desetletij.

Udeležence Novomeških likovnih dnevov je pozdravil tudi župan MONM Gregor Macedoni, ki se je navezal na letošnjo 100-letnico Novomeške pomladi ter poudaril, da tudi NLD-ji slonijo na novomeški umetniški tradiciji. Mestna občina Novo mesto je že vsa leta financerka kolonije in kot ustanoviteljica Dolenjskega muzeja tudi formalna lastnica izjemne likovne zbirke, nastale v 15. letih, ki šteje že skoraj 120 del.

Novinarsko konferenco je sklenila Jasna Dokl Osolnik s povabilom na pogovorni večer v Jakčevem domu v petek, 19. junija, ob 17. uri, z naslovom Umetniki v 21. stoletju. Vse do petka je možen tudi brezplačen ogled ustvarjanja udeležencev NLD v Jakčevem domu.

L. M., foto: Dolenjski muzej