Plin v Glasbeni šoli

17.6.2020 | 07:00

Sinoči ob 19.21 uri se je v Ulici Mirana Jarca v Črnomlju sprožil plinski alarm, ker je spuščal ventil na plinohramu objekta Glasbene šole. Gasilci PGD Črnomelj so zaprli ventil, z merilnikom pregledali prostore, jih prezračili in do pregleda naprave s strani pooblaščenega serviserja odsvetovali uporabo plinske naprave.

Gorelo v gozdu

Ob 13.51 je v gozdu pri naselju Cvišlerji v občini Kočevje gorel odpadni material. Požar so pogasili gasilci PGD Šalka vas in Kočevje.

Iztekalo gorivo

Ob 17.26 je na Mejnem prehodu Slovenska vas, občina Brežice, iz osebnega vozila iztekalo pogonsko gorivo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč avtovleki.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu Klara desno;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP MAVRLEN na izvodu SKS desno;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KZ DRAGATUŠ na izvodu Podlog.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Sela Dobova izvod smer Bukošek med 7:30 in 8:30 uro, na območju TP Sela Dobova izvod Šnajder – Strgar med 8:30 in 10:00 uro ter na območju TP Cirnik izvod Veliki Cirnik med 8:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Šapole izvod Šapole levo med 8:00 in 11:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Osredek pri Zavratcu med 8:00 in 10:00 uro in na območju TP Zapuže med 11:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje izvod Spodnje Orešje med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Orešje izvod Zgornje Orešje med 11:00 in 14:00 uro ter na območju TP Vidova pot izvod Čukovec med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.