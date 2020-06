Med častnimi omembami tudi Finkovi in Repovževi

Novo mesto - Poleg sedmih Michelinovih zvezdic, ki so včeraj zasijale na slovenskem gastronomskem nebu, so se v Michelinov ikonični vodnik, ki je prvič pregledal najboljše slovenske restavracije, uvrstilo še več drugih gostiln in restavracij, skupaj kar 52.

Izjemne restavracije, ki ne dobijo zvezdic, se lahko uvrstijo v eno od dveh Michelinovih kategorij: Bib Gourmand, v katerih strežejo visoko kakovostno hrano z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno; in Michelinov krožnik, ki označuje restavracije, v katerih iz svežih surovin skrbno pripravijo dober obrok in predstavljajo velik potencial za destinacijo.

V Bib Gourmand sta med devetimi restavracijami pristala tudi Gostilna Repovž iz Šentjanža, ki jo vodita Grega in Meta Repovž, in gostilna Na gradu v Ljubljani, ki sta jo je v času obiska Michelinovih inšpektorjev vodila Novomeščana Damjan in Tanja Fink.

Finkova sta se s Hišo Fink, ki sta jo predlani odprla v Irči vasi v Novem mestu, uvrstila tudi v kategorijo Michelinov krožnik (37 restavracij), kjer najdemo še Ošterijo Debeluh iz Brežic, Gostilno Vovko z Rateža in restavracijo Grad Otočec.

