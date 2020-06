V dveh mesecih obnovili 2,5 kilometra lokalnih cest

17.6.2020 | 12:20

Stisk rok po podpisu pogodbe: Jože Kapler in Dejan Bibič.

Škocjan - Občina skrbno vlaga v obnovo cest, saj se zaveda, da so urejene in varne lokalne ceste za občane nuja. Letos bo za to namenila skupaj kar milijon 300 tisoč evrov, kar je mogoče zaradi priliva v občinski proračun z naslova kapitalskih prihodkov od prodaje zemljišč v poslovni coni.

Pred vrati je obnova dveh odsekov lokalnih cest na različnih koncih občine, ki sta dotrajana in uničena, stara več kot tri desetletja.

Podpis pogodbe

Gre za 1.100-metrski odsek od regionalne ceste Vejer proti Štritu. Vrednost del znaša 87.533 evrov z DDV. Drugi odsek je daljši in malce zahtevnejši - obsega 1.400 metrov ceste od Jelendola do meje s sevniško občino, do Otreska. Ta del je ocenjen na 131.420 tisoč evrov z DDV. Kot pove škocjanski župan Jože Kapler, gre v obeh primerih za obnovo cestišča in sicer za zamenjavo spodnjega ustroja in razširitev, saj so potrebe ljudi danes drugačne kot pred desetletji.

Za izvajalca del je bil na javnem razpisu izbrano brežiško gradbeno podjetje KOP in včeraj je Kapler podpisal pogodbo z direktorjem podjetja Dejanom Bibičem. Ta je dejal, da je vesel, da se po treh letih spet vračajo v škocjanski konec, saj so že obnovili samo vas Štrit. »S partnerjem Gradnje d.o.o. iz Boštanja bomo v roku dveh mesecev uspešno izvedli projekt,« je zagotovil.

Več ob drugih obnovah cest v škocjanski občini, ki so še v načrtu oz. so nujne, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj