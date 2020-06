Trebanjske rokometaše bo vodil Uroš Zorman

17.6.2020 | 13:35

Skupinska fotografija RK Trima Trebnje

Novi trener Uroš Zorman in kapetan Uroš Udovič

Trebnje - Rokometni klub Trimo Trebnje je danes dopoldan predstavil ekipo za prihajajočo sezono. V moštvu je kar nekaj novih obrazov, sprememba pa je tudi na trenerskem položaju. Ivana Vajdla je zamenjal nekdanji slovenski rokometni reprezentant Uroš Zorman, s katerim so Trebanjci podpisali dveletno pogodbo.

»Zahvaljujem se vodstvu kluba za ponujeno priložnost, da lahko vodim tretjeuvrščeno ekipo minule sezone. Zame je to velik izziv, saj začenjam s samostojno trenersko kariero,« je uvodoma dejal 40-letni Zorman in dodal, da jih čaka težko in zanimivo obdobje. »A verjamem, da se bomo ob koncu sezone lahko pogovarjali o številnih lepih stvareh. Obenem pričakujemo izjemno zanimivo državo prvenstvo ter igranje v ligi EHF.«

Sodelovanje z Urošem Zormanom za klub predstavlja poseben izziv, saj ima izjemne izkušnje z največjih rokometnih tekmovanj, je poudaril predsednik kluba Anton Janc. »Z njegovo pomočjo želimo narediti korak naprej in delovanje kluba dvigniti na še višjo raven. Tako kot se zavedamo, da bo to njegova prva vloga glavnega trenerja, vemo, da je nadvse motiviran, da se dokaže v tej vlogi,« pravi predsednik.

Predstavitve ekipe sta se poleg podpornikov, predstavnikov sponzorjev in drugih privržencev kluba udeležila tudi trebanjski župan Alojzij Kastelic in generalni sekretar RZS Goran Cvijič.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija