Mitja Krevs zmagovalec, Primož Kobe drugi

17.6.2020 | 15:15

Zmagovalec Mitja Krevs vesel kaže na čas, v katerem je pretekel pet kilometrov.

Maribor, Novo mesto - Včeraj so se na cestnem teku ''Maribor 5k Challenge'', ki je bil organiziran kot lov na nov državni rekord v cestnem teku na pet kilometrov (ki se do sedaj še ni beležil), več kot odlično odrezala dolenjska tekača.

V zelo močni konkurenci trenutno najboljših slovenskih tekačev na tej razdalji je s časom 14:39 minut postal zmagovalec in novi državni rekorder Mitja Krevs iz Mirne Peči. Drugo mesto je osvojil Novomeščan Primož Kobe s časom 14:42 minut, tretji je bil Matija Rizmal s časom 14:51.

''To je bila moja prva preizkušnja na tekmi po obdobju korone, zato je bilo pred štartom čutiti tudi nekaj več nervoze kot sicer, saj še nisem v tekmovalnem ritmu. Začetek teka je bil precej hiter, nato pa se je ritem nekoliko umiril. Četverica nas je prišla skupaj na cca. 3,5 kilometra. Nato pa je sledila pospešitev ritma in odločitev v zadnjem kilometru oz. 300 metrih. Tekma je tokrat res posebna, saj je šlo za neposredni medsebojni obračun najboljših slovenskih tekačev in nismo tekmovali z množico ostalih tekačev, kot smo sicer vajeni,« je povedal zmagovalec Mitja Krevs.

L. M., foto: Protime