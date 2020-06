Umrl, a ni bila prometna nesreča

17.6.2020 | 14:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj okoli pol osme ure je pri Tolstem vrhu umrl 47-letni voznik osebnega avtomobila. Voznik se je ob nenadnem napadu slabosti sam ustavil izven vozišča. Na kraj so prispeli reševalci, policisti in gasilci. Reševalec in policist sta približno 40 minut poskušala pomagati s temeljnimi postopki oživljanja, a je moški kljub temu umrl.

Zasegli tri neregistrirane mopede in avto

Prometni policisti so včeraj popoldne v Novem mestu zasegli tri neregistrirane mopede dvema 17-letnikoma in 19-letniku. Vsi trije so bili ustavljeni in kontrolirani, ker med vožnjo niso uporabljali zaščitnih čelad. Prepovedali so jim nadaljnjo vožnjo, a je niso upoštevali. Ko so jih naslednjič ustavili, so jim mopede zasegli.

Bežal pred policisti čez drn in strn

Nekaj po sedemnajsti uri so novomeški policisti v bližini naselja Hudo ustavljali zlatega puntota ljubljanskih tablic, ki ni upošteval znakov policistov in je bežal pred njimi čez drn in strn. V okolici Novega mesta so voznika in vozilo izsledili. Zoper 25-letnega voznika bodo uvedli postopek o prekršku, avto pa so mu zasegli. Nameščene registrske tablice so bile od drugega vozila. To je sicer že peti avto v zadnjih dveh letih, ki so mu ga zasegli zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov. V Novem mestu so zvečer pridržali 59-letno voznico iz Mokronoga. Pri kontroli prometa so zaradi nezanesljive vožnje odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,13 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Ilegalcev vse več

Črnomaljski policisti so včeraj dopoldne v Preloki prijeli tri državljane Maroka. Policisti iz Dolenjskih Toplic so popoldne v Kočevskih Poljanah prijeli državljana Alžirije. Brežiški policisti pa so zvečer nad Dvorcami prijeli državljana Kosova, še enega pa v bližini naselje Ribnica danes zjutraj. V postopkih s tujci so ugotovili, da so v Slovenijo prišli na nezakonit način. Postopki z njimi še niso zaključeni.

L. M.