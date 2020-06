Iz trgovine pobegnila s kupom klobas in salam

Zvečer sta v trgovino Hofer v Žabji vasi prišla dva mlajša moška, tretji pa jih je čakal z avtom zunaj. V kartonaste škatle sta naložila za nekaj več kot 600 evrov suhomesnatih izdelkov in trgovino zapustila skozi požarna vrata, stekla v avto, nato pa so skupaj s kupom klobas in salam pobegnili. Sledi so jih vodile v okolico Novega mesta, kjer so izsledili vozilo, ki pa je bilo prazno. Ko si bodo podrobneje ogledali posnetke nadzornih kamer, se bodo s predrznežema in voznikom podrobneje pogovorili.

Skozi balkonska vrat v hišo

Na Piršenbregu so neznanci nekaj po dvanajsti uri izkoristili kratkotrajno odsotnost domačih in skozi balkonska vrata vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah so oškodovancem povzročili za okoli dva tisoč evrov škode.

Našli dva ukradena stola

Na Otočcu so prijavili, da so jim ponoči iz dvorišča ukradli dva stola s kovinsko konstrukcijo. Novomeški policisti so stola našli v bližini Prapreške poti in jih vrnili lastnikom. Za storilci pa še poizvedujejo.

Izkopali za okoli 100 kilogramov krompirja

Oškodovanec iz Mirne Peči je popoldne poklical policijo, saj je ugotovil, da so mu neznanci iz njive na relaciji Češnjice – Mirna Peč izkopali (ukradli) za okoli 100 kilogramov mladega krompirja.

