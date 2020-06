Kaj čaka črno človeško ribico?

17.6.2020 | 19:00

Andrej Hudoklin med današnjo predstavitvijo informacijskega centra na Zupančičevi domačiji. (Foto: M. L.)

S kamero nad izvirom spremljajo gibanje črne človeške ribice. (Foto: M. L.)

V Jelševniku je na voljo precej informacij o stanju belokranjskega krasa. (Foto: M. L.)

Jelševnik - Na domačiji Zupančič v Jelševniku pri Črnomlju so danes pripravili okroglo mizo o ogroženosti podzemne vode, na kateri so govorili o črni človeški ribici v Beli krajini in o tem, kako jo zavarovati pred vplivi onesnaževanja okolja.

V preteklosti so na tem območju v okolje odložili PCB in pozneje odpadke iz črnomaljske livarne, »v zadnjem času nas skrbijo nitrati«, kot je rekel Andrej Hudoklin iz novomeške enote zavoda za varstvo narave. Povečano količino nitratov povezujejo s pomanjkanjem kanalizacije na tem območju občine Črnomelj.

Po besedah črnomaljskega župana Andreja Kavška, si občina prizadeva zgraditi kanalizacijsko omrežje, vendar ima sama za to premalo denarja.

Čistost podzemne vode v izviru v Jelševniku, kjer prebiva črna človeška ribica, bodo v prihodnje spremljali z merilnimi sondami, kot je napovedal dr. Rok Kostanjšek z oddelka za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Črna človeška ribica je lahko naravoslovna blagovna znamka Bele krajine, kot predlaga dr. Dušan Plut iz Sveta za varovanje okolja SAZU.

Današnjo okroglo mizo so organizirali kot del projekta o črni človeški ribici, v okviru katerega so uredili tudi informacijsko središče s podzemnim modelom kraške jame, v katero so postavili tudi simbolno črno človeško ribico. Ta informacijska točka je sicer opremljena tudi z zaslonom, ki posreduje posnetke kamere nad bližnjim izvirom, v katerem se pojavlja črna človeška ribica.

Udeležencem današnjega dogodka so predstavili informacijski center, vstopili so lahko tudi v pokriti prostor, v katerem je kamera, ki pošilja posnetke.

M. L.

