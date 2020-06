Zaletela se je v agregat na bencinski črpalki

17.6.2020 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 15.59 je na Bizeljski cesti na Bizeljskem v občini Brežice voznica osebnega vozila zapeljala s ceste in se zaletela v agregat na bencinski črpalki. Začetni požar je pogasil delavec bencinskega servisa, gasilci PGD Bizeljsko in Stara vas ter PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in elektriko na agregatu, preventivno pregledali okolico ter izmerili prisotnost hlapov. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Izteklo plinsko olje

Ob 9.17 je v Obrtni ulici v Brežicah iz neznanega vozila izteklo plinsko olje. Gasilci PGE Krško so z vpojnimi sredstvi posuli in počistili izteklo gorivo v dolžini približno 100 metrov.

L. M.