Kako globoko je zdrsnil turizem? Bodo skansen selili v Klevevž? Mirnski grad je prodan

17.6.2020 | 19:20

Panoga, ki najbolj občuti posledice koronavirusa, je bržkone turizem. Čeprav so se mnogi ukrepi po epidemiji že sprostili, prvi gosti pa tudi že prihajajo, bo povratek v normalno stanje dolg in za marsikoga negotov, pravijo naši sogovorniki, turistični delavci in podjetja, ki smo jih v tokratni številki Dolenjskega lista povprašali po razmerah v njihovi panogi.

V novem Dolenjskem listu pišemo tudi težavah krajanov novomeške Ragovske, ki postaja nekakšna nadomestna obvoznica, preberete lahko, kaj si v Šentjerneju mislijo o pobudi za selitev muzeja na prostem iz Pleterij v Klevevž, bili smo na otvoritvi novega gastronomskega centra v Kleti Krško in se z navdušenima pohodnikoma, Natašo in Gašperjem, sprehodili po 600 kilometrov dolgem slovenskem odseku evropske pešpoti E7.

V novem Dolenjskem listu boste izvedeli tudi to, da je novomeška občina objavila razpis za izvedbo brvi v Irči vasi, da bodo v Dolenjskih Toplicah uporabnino za kulturni center po novem plačevala tudi domača društva, da v Metliki z notranjim ministrom iščejo rešitev za prometne zastoje, ki nastajajo na mejnem prehodu, pa tudi to, da je Mirnski grad dobil novega lastnika, ki ima z njim ambiciozne načrte.

Vse to in še več od četrtka v Dolenjskem listu.

B. Blaić