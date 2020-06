Pod smučiščem Gače v Črmošnjicah zgradili novo gozdno cesto

Smučišče Gače (Foto: R. N.)

Semič - Družba Slovenski državni gozdovi je v Črmošnjicah pod Gačami v Občini Semič, kjer leži edino večje dolenjsko-belokranjsko smučišče, včeraj namenu predala novozgrajeno 1,6-kilometrsko gozdno cesto. Pri tej 170.000 evrov vredni naložbi je, ker del ceste poteka po občinskih gozdovih, v manjši meri sodelovala semiška občina.

Po podatkih državne družbe, ki gospodari z gozdovi, gozdna cesta Črmošnjice-oddelek 80 predstavlja prvo etapo reševanja preusmeritve prevozov lesa prek Srednje vasi, namenjena pa je tudi spodbujanju rekreativne dejavnosti v gozdovih.

Novogradnja po poročanju STA tako ob osnovni nalogi odpiranja gozdov izboljšuje pogoje za varnejšo izvedbo dejavnosti črmošnjiškega Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Lipa in smučarskega centra Gače, pripomogla bo tudi h krepitvi rekreativnega kolesarstva in pohodništva. Hkrati z gozdno cesto so v okoliških državnih gozdovih uredili za dobrega 1,6 kilometra gozdnih vlak, posebnost med tehnološkimi objekti pri tej novogradnji pa je prekladališče za gozdni les, ki bo racionaliziralo njegov prevoz.

"Glede na naštete funkcionalnosti in količine predvidenega etata iz zaledja Globokih Gač je nova gozdna cesta grajena na visoki kakovostni ravni in nadstandardno opremljena s tehnološkimi objekti," so opozorili v državni družbi in med temi navedli izogibališča, priključke, sistem odvodnjavanja in prečkanj jarkov.

Napovedali so tudi nadaljevanje izgradnje gozdne ceste na odseku oddelek 80-Srednja vas, ki bo skupaj s prvo etapo zagotovil preusmeritev prevozov gozdnega lesa mimo Srednje vasi. Gradnjo bodo predvidoma začeli do konca leta, so še sporočili iz Slovenskih državnih gozdov.

L. M.