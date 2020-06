Kje bo šel daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica?

18.6.2020 | 09:20

Načrtovana trasa daljnovoda Trebnje-Mokronog-Sevnica (Vir: MOP)

Na sedežih občin Sevnica, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje ter na direktoratu za prostor ministrstva za okolje in prostor v Ljubljani so od danes javno razgrnjeni osnutek državnega prostorskega načrta za dvakrat 110 kilovoltni daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica in drugi s projektom povezani dokumenti. Razgrnjeni so do 31. julija.

Po podatkih okoljskega in infrastrukturnega ministrstva se je možno z omenjenimi pripravnimi dokumenti seznaniti tudi na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor ter Agencije RS za okolje (Arso).

Prizadeti imajo med javno razgrnitvijo oz. do 31. julija pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer pisno na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve, ter na spletni strani ministrstva za okolje in prostor.

Pripombe je možno oddati tudi z navadno ali elektronsko pošto in sicer na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom DPN za daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica.

Ministrstvo za okolje in prostor ter infrastrukturno ministrstvo bosta na temo gradnje tega daljnovoda pripravili tudi javne obravnave in sicer 22. junija na Mirni, 23. junija v Trebnjem in Šentrupertu na Dolenjskem, 29. junija v Boštanju pri Sevnici in 30. junija v Mokronogu.

Kot navaja javno oznanilo omenjenih ministrstev je sicer Arso v postopku presoje vplivov na okolje ugotovila, da je treba za nameravani poseg, ki bo obremenil okolje in vplival na premoženje ljudi, izvesti presojo vplivov okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

V primeru zahteve za udeležbo v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja "je treba v vlogi določno navesti pravni interese in, če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes", so že zapisali v omenjenem oznanilu.

Javna razgrnitev je sicer objavljena tudi na spletnih straneh omenjenih občin.

B. B.