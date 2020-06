Odprto pismo novomeškemu županu: Zakaj Dars skriva javno študijo?

Tretja razvojna os bi v Mačkovcu in Ločni potekala tik ob stanovanjskih hišah in ločila ta del Novega mesta na dva dela, zaradi gradnje pa bo predvidoma za štiri leta zaprt tudi avtocestni priključek Novo mesto - vzhod. (Vizualizacija: 3ROS-jug)

Novo mesto - Civilna iniciativa tretja razvojna os-jug (3ROS-jug), ki je letos nastala na pobudo krajanov KS Ločna – Mačkovec in ki šteje več kot 370 prebivalcev Novega mesta in sosednjih občin, je na novomeškega župana Gregorja Macedonija včeraj naslovila odprto pismo, v katerem ga sprašuje o vlogi in stališčih občine glede načrtovanje gradnje prvega odseka tretje razvojne osi na območju avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod.

Pismo, pod katerega je podpisana predstavnica 3ROS-jug Mateja Jaklič, v nadaljevanju objavljamo v celoti:

"Spoštovani župan mag. Gregor Macedoni.

V članku z dne 12. 6. 2020, dostopnem na spletni povezavi: https://www.24ur.com/novice/slovenija/dars-pozval-k-oddaji-ponudb.html smo zasledili, da velenjski župan v zvezi z gradnjo tretje razvojne osi na severu, od Dars d.d. zahteva, da občino redno obvešča o tem, kako je s projektiranjem hitre ceste skozi naselje in da mu Dars d.d posreduje prometno študijo s predvidenimi obremenitvami lokalnih cest v času gradnje.

Znano je, da naj bi se z gradnjo tretje razvojne osi-jug (v nadaljevanju 3ROS-jug) v Novem mestu poseglo v obstoječi avtocestni priključek NM-vzhod, zaradi česar bo ta zaprt 4 leta. Za predmetno rešitev poteka 3ROS-jug ni bila izdelana nobena študija variant, ki bi vključevala presojo ustreznosti umestitve 3ROS-jug v mestni prostor s posegom v obstoječi priključek AC NM-vzhod (okoljski, prostorski, gradbeno-tehnični, ekonomski in prometni vidik). Na to zelo veliko pomanjkljivost prostorskega načrtovanja smo opozarjali predstavnike državne in lokalne oblasti že leta 2011, t.j. v času javne razgrnitve, za nas že takrat spornega, osnutka državnega prostorskega načrta.

Zaradi zaprtja priključka NM-vzhod bi bilo namreč treba za 4 leta vse delovne migracije in poti speljati čez preostali priključek (NM-zahod) in druge lokalne ceste. To pa bo z emisijami in hrupom nedvomno močno vplivalo na lokalno prebivalstvo. Kje bo potekal ves preusmerjeni promet? Kako se bo organiziralo življenje Novomeščanov? Kje, kdaj in koliko časa se pričakujejo zastoji? Kako bodo organizirane intervencijske poti (glede na širino obstoječih lokalnih cest)? Na ta in še druga vprašanja naj bi odgovorila Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana – Obrežje priključek Novo mesto vzhod do priključka Osredek (v nadaljevanju Študija prometa), ki naj bi bila že recenzirana.

Investitor (Dars d.d.) je Študijo prometa predstavil zgolj nekaterim predstavnikom novomeškega gospodarstva, ostala javnost pa ni imela možnosti sodelovanja pri njeni predstavitvi. To pa je sporno, ker je dne 12. 6. 2020 Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP), na svoji spletni strani objavil odločbo št. 090-72/2020 z dne 4. 6. 2020 , s katero je odločil, da Študija prometa predstavlja okoljski podatek, ki je absolutno javen. To pomeni, ne le, da bi morali biti izsledki študije prometa del Poročila o vplivih na okolje, ki je podlaga za izdajo okoljevarstvenega soglasja, ki pred Agencijo RS za okolje traja že več kot dve leti. Ampak bi morala biti Študija prometa že v maju 2019, skupaj s Poročilom o vplivih na okolje, gradivo javne razgrnitve. Tega pomembnega okoljskega in ekonomskega podatka pa nam investitor še vedno noče razkriti.

Zato nas zanima:

1.Ali ste kot župan občine, ki bo neposredno zelo prizadeta z gradnjo 3ROS-jug in kot predsednik Združenja mestnih občin Slovenije, po zgledu ostalih županov, od Dars d.d. zahtevali posredovanje Študije prometa? Če niste, zakaj ne? Če ste, kdaj jo boste predstavili javnosti?

2.Zakaj se kot občina, ki bo, če bo do gradnje prišlo, z gradnjo in uporabo ceste neposredno prizadeta z okoljskega, prostorskega, ekonomskega vidika, niste vključili v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja?

3.Zakaj se zavzemate za rešitev, ki predvideva gradbeni poseg v obstoječi priključek AC NM-vzhod, zaradi česar bi bila 4 leta prizadeta tako prebivalstvo kot gospodarstvo Novega mesta?

4.Zakaj se ne zavzemate za rešitev, ki je bila potrjena s Sklepom Vlade RS v letu 2009, ki je še danes veljaven in ki predvideva gradnjo mestne obvoznice na vzhodu Novega mesta brez poseganja v obstoječ priključek AC NM-vzhod?

5.Ali ste na Dars d.d. že prenesli vaša zemljišča oziroma jih prodali za potrebe gradnje in če ne, zakaj ne? V javnosti se namreč pojavljajo izjave politikov in odločevalcev, da nekaj prebivalcev zavira izdajo dovoljenj in s tem gradnjo, ko pa vemo, da v resnici gradnjo v prvi vrsti zavirajo ravno nepridobljena lastninska pravica na zemljiščih za gradnjo in investitor sam s pomanjkljivo dokumentacijo, ki jo že dve leti dopolnjuje na Agenciji RS za okolje?

Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo."

