Černač o izzivih in priložnostih občin in regije v novi evropski finančni perspektivi

18.6.2020 | 12:35

Brežiški župan Ivan Molan in minister za strateške projekte in kohezijo Zvone Černač

Brežice, Dobova - Občino Brežice je na povabilo župana Ivana Molana včeraj obiskal minister za strateške projekte in kohezijo Zvone Černač. Na delovnem srečanju je župan izpostavil kako pomembno je, še posebej za obmejna področja, da so na voljo evropska sredstva, ki so pomembna za razvoj in za zmanjševanje razvojnih razlik med različnimi deli države. V nadaljevanju obiska se je minister srečal tudi s posavskimi župani in z njimi spregovoril o izvajanju projektov v programskem obdobju 2014–2020 in pripravah na novo obdobje 2021–2027, so sporočili iz brežiške občine.

Župan Molan je ministru Černaču in njegovim sodelavcem predstavil dosedanje bogate izkušnje občine pri črpanju evropskih sredstev ter izzive in težave, s katerimi se občina sooča v postopkih prijave projektov na razpise. Opozoril je na nujnost priprave dveh operativnih programov za izvajanje kohezijske politike, posebej za Zahodno in posebej za Vzhodno kohezijsko regijo. Izpostavil je upočasnitve in zastoje, do katerih prihaja v postopkih, in predstavil projekte, ki jih želi v prihodnje občina uresničiti s pomočjo nove evropske finančne perspektive, so navedli v sporočilu za javnost.

Občina si želi možnosti, da kandidira za sredstva za investicije v kulturno dediščino, športno in turistično ter zdravstveno infrastrukturo, v komunalno opremljanje obrtno industrijski con, investicije za varovanje okolja, obnovo degradiranih območij, za izobraževalno-raziskovalne projekte ter za področja namenjena skrbi za starejše in mlade. To so konkretni projekti obnove vodovodnega stolpa, ureditve kajakaške steze in vodnega centra v Vrbini, nadaljevanje obnove gradu, zahodne fasade mestnega jedra, komunalno opremljanje novih območij obrtno industrijskih con – širitev cone Dobova in Slovenska vas, ipd., so našteli.

Obisk Term Paradiso Dobova - ogled primera dobre prakse

Občina Brežice je bila sicer uspešna pri pridobivanju sredstev v finančni perspektivi 2007-2013, ko je dobila okoli 40 milijonov evrov za naložbe v skupni vrednosti dobrih 120 milijonov evrov, s katerimi je temeljito obnovila mesto in občinsko javno infrastrukturo.

V tem trenutku pa ima odobrene tri projekte, sofinancirane z evropskim denarjem v okvirih dogovora za razvoj regije Posavje, in sicer hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, kolesarska povezava ob R2 420 Brežice–Dobova in kolesarska povezava ob R2 419 Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi v skupni vrednosti 9,5 milijona evrov, od tega je 8,1 milijona evropskega in državnega denarja. Letos pa je brežiška občina Brežice za projekt javno-zasebnega partnerstva energetskih obnov 15 javnih stavb pridobila 1,8 milijona evrov iz Kohezijskega sklada na razpisu Ministrstva za infrastrukturo.

Sledil je ogled primera dobre prakse naložbe v turizmu, sofinancirane z evropskim denarjem, kjer gre za t.i. glamping hišice Čebelnjak v sklopu Term Paradiso v Dobovi oz. projekt Honey Paradise Glamping Resort.

Župan občine Redeče Tomaž Režun, župan občine Brežice Ivan Molan, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in podžupan občine Krško Silvo Krošelj

Nato se je minister Černač srečal s posavskimi župani in podžupani, in sicer z župani občin Kostanjevica na Krki Ladkom Petretičem, Radeče Tomažem Režunom in Sevnica Srečkom Ocvirkom ter krškim podžupanom Silvom Krošeljem. Minister je povedal, da je potrebno izvajanje evropske kohezijske politike narediti čimbolj operativno, velikokrat so pravila preveč zakomplicirana, pa ne zaradi zahtev Evrope temveč zaradi slovenskih predpisov.

Poudaril je, da so vse občine izrazile enako potrebo po podpori projektom s konkretnimi vsebinam in šele nato mehkim vsebinam, ter dodal, da je potrebno v naslednji perspektivi nameniti sredstva predvsem za tista področja, ki so v Sloveniji podhranjena, med temi je prav gotovo izboljšanje zdravstvenih kapacitet, so nanizali na brežiški občini.

M. Ž., foto: občina Brežice