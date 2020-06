Bodo obdržali certifikat mladim prijazna občina?

18.6.2020 | 15:00

S srečanja mladinskih organizacij v MO Novo mesto (Foto: M. M.)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto, Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije in Zavod Novo mesto so včeraj v Knjižnici Mirana Jarca pripravili prvo srečanje mladinskih organizacij, namenjeno medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi načrtov in povezovanju, so sporočili iz Regijskega NVO centra.

Zbrane iz MC Oton, Društva za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD), novomeških skavtov, zavoda LokalPatriot ter drugih novomeških društev, ki nudijo programe za otroke in mladino, je nagovorila dr. Jana Bolta Saje, vodja urada za družbene dejavnosti na novomeški občini, nato pa je višja svetovalka za šport in mladino Ivica Menger orisala, na kakšne načine občina nudi pogoje za delovanje mladinskih organizacij.

»Naš cilj je, da izvajate kakovostne programe za mlade, da se povezujete in združujete. Želimo si, da privabite čim več mladih, in sicer da jih vključite že v načrtovanje projektov in programov,« je poudarila. Po njenih besedah je občina v letošnjem proračunu mladim namenila nekaj manj kot 119.000 evrov, od tega slabih devet tisočakov za sofinanciranje najemnin, skoraj 60.000 evrov preko razpisov za enoletne projekte in več kot 50.000 za triletne. Mestna občina je ena redkih slovenskih občin s tovrstnim večletnim razpisom, kar organizacijam omogoča kontinuirano kakovostno delo.

Vodja Regijskega NVO centra in predsednica projektnega sveta za mladino v MO Novo mesto Maja Žunič Fabjančič je predstavila delo projektne skupine in nastanek strategije za mlade, ki se izteče z letošnjim letom, prav tako certifikat Mladim prijazna občina. A po besedah Mengerjeve to na občinsko politiko do mladih ne bo vplivalo oz. si bodo prizadevali certifikat obnoviti, so navedli v Regijskem NVO centru.

»Projektni svet bo jeseni revidiral strategijo in k sodelovanju pri evalvaciji ukrepov ter k njihovi nadgradnji za prihodnje obdobje povabil tudi mlade ter vse mladinske in druge organizacije, ki mlade vključujejo v svoje programe,« pa je napovedala Žunič Fabjančičeva.

Pedstavniki mladinskih organizacij so predstavili svoje načrte in napovedali vrsto poletnih aktivnosti v Novem mestu in širše, pomladi pa je pri večini epidemija koronavirusne bolezni terjala drugačne oblike dela. MC Oton tako z različnimi partnerji snuje aktivnosti v in pred njihovimi prostori na Loki, zavod LokalPatriot bo v okviru projekta Kons v Knjižnici Mirana Jarca ustvaril umetniški laboratorij, v sodelovanju z DNŠ in občino pa načrtujejo odprtje novih prostorov v nekdanji Kapucinki in kasneje še v nekdanji diskoteki Marshall na Novem trgu.

Društvo Kocka bo izvedlo tradicionalne jezikovne počitnice Lizika, DRPD tri tedne v juliju Otroški svet, odprt ostaja tudi njihov mladinski center na Rozmanovi ulici, zavod Čebela ob četrtkih vabi na ogled čebelnjaka v prostorih nekdanje pošte na Ragovski ulici, medtem ko imajo poletne delavnice že polno zasedene, Založba Goga je povabila na sobotne pravljice v svojo knjigarno in festival Rudi Potepuški, med drugimi se je predstavil še novi zavod Gramko itd, so našteli.

M. Ž., foto: M. M.

