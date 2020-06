Včeraj osem novih okužb z novim koronavirusom, ena v Krškem

18.6.2020 | 13:50

Ilustrativna fotografija (Vir: Univerza v Ljubljani, arhiv DL)

Ljubljana - V sredo je bilo V Sloveniji je bilo včeraj ob opravljenih 952 testih potrjenih osem okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu od 29. aprila. Noben bolnik s covidom-19 ni umrl, enega pa so iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo. V bolnišnici se jih zdravi še šest, eden na intenzivni negi.

Po tri nove okužbe so potrdili v Ljubljani in pri tujih državljanih, po eno okužbo pa v Kopru in Krškem. Kot so nam povedali na NIJZ, je nova okužba v Krškem povezana s tisto, ki so jo odkrili v ponedeljek. To so mi povedali na NIJZ.

Skupno so tako v Sloveniji doslej potrdili 1511 okužb z novim koronavirusom, 109 bolnikov s covidom-19 je umrlo.

M. Ž., STA