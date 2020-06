Želja in potreb veliko, denarja pa malo

Seja je včeraj potekala v v kongresnem prostoru Vinske kleti Frelih.

Župan Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Občina Šentrupert ima približno 42 kilometrov lokalnih cest in 77 kilometrov javnih poti. Nekatere so že precej dotrajane in so potrebne obnove, a občina za vse potrebe nima dovolj denarja. Letos je za investicijsko vzdrževanje cest predvidenih 93.000 evrov, je na včerajšnji seji občinskega sveta dejal župan Andrej Martin Kostelec, ki je svetnikom tudi predstavil, kateri odseki bi v naslednjih mesecih prišli na vrsto. Ti so se s predlogom strinjali.

Občina bo obnovila 640 m dolg odsek ceste Puščava-Hrastovica. Večji del te ceste gre sicer po sosednji občini Mokronog – Trebelno, ki jo prav tako ureja. »Mi bomo uredili odsek od avtobusne postaje do odcepa za Dolenje Jesenice. Preverjali smo, da bi zgradili tudi pločnik, a bi bilo to predrago, zato bomo obnovili le cestišče,« je povedal župan.

Tako bodo skupaj uredili ta odsek. Med drugim se bodo, če bodo dobili vsa potrebna soglasja, lotili tudi obnove 50 m dolgega odseka skozi Ravnik. Župan je še dodal, da imajo seznam cest, ki so nujno potrebne obnove. Zaveda se, da so nekatere nujne večjih posegov, a denarja je v občinski blagajni malo. Posamezne odseke bodo obnavljali postopoma v skladu s svojimi zmožnostmi.

Poleg tega so svetniki potrdili tudi investicijski načrt komunalne infrastrukture v občini. Za to namenjajo 85.000 evrov. Med drugim bodo zamenjali črpalke na črpališčih Kamnje, Nebesa in Zaloka, obnovili pa bodo tudi vodohrana Ovčak in Vrh. Kot je dejal Kostelec, je sanacijo na podlagi inšpekcijske odločbe potrebno nujno izvesti do konca novembra. Del denarja bodo namenili tudi za poglobitev vrtine v Kamnju.

Šentrupertski občinski svet se je včeraj seznanil s Strateškim načrtom krepitve zdravja v občini in delom nadzornega odbora Občine Šentrupert in nadzornega sveta JP Energetika Šentrupert, seznanil se je tudi s poslovanjem Dežele kozolcev v lanskem letu in načrti za letos, soglašal z imenovanjem Patricije Pavlič za nov mandat direktorice Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje in potrdil nove cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode v občini Šentrupert za letošnje leto, s katerim se cene zvišujejo – za posamezno gospodinjstvo, ki povprečno porabi deset kubičnih metrov vode mesečno, se bo višina položnice povišala za 1,43 evra (brez DDV). Župan je svetnike seznanil še s tem, da je občina poplačala zapadle obveznosti do podjetij Eles in J-Invest (najemnina vrtca), ostajajo pa tiste, ki so v sodnih postopkih, tako da občina trenutno redno plačuje tekoče obveznosti.

