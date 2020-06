Trčili trije avtomobili, tri so osebe potrebovale pomoč

18.6.2020 | 18:15

Ob 14.39 so v naselju Radna, občina Sevnica, trčila tri osebna vozila, v katerih so se poškodovale tri osebe. Na kraju so jih oskrbeli reševalci NMP Sevnica in prepeljali v ZD Sevnica. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč pri usmerjanju prometa, odklopili akumulatorje na vozilih, odstranili uničeno vozilo s cestišča in počistili cestišče.

Ob 17.15 so v naselju Srednik, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Posredujejo gasilci PGD Sevnica in reševalci NMP Sevnica.

Ob 14.29 je v gozdu na Cikavi v Novem mestu občan našel topovsko granato in več kosov pehotnega streliva iz obdobja 2. svetovne vojne, italijanske izdelave. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila.