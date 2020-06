Orkester bo igral ob svoji razstavi

19.6.2020 | 09:00

Brežice - Pred sobotnim odprtjem razstave ob 170-letnici Pihalnega orkestra Kapele so o tej glasbeni zasedbi govorili na današnji novinarski konferenci v Posavskem muzeju Brežice, na kateri so sodelovali predsednik Kulturnega društva Pihalni orkester kapele Ivan Urek, dirigent orkestra Sebastjan Borovšak, direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj in brežiški župan Ivan Molan. Začetek kapelske sega v leto 1850, kot je povedal Urek.

Kot je dejal Borovšak je kapelska godba, danes Pihalni orkester Kapele pomembno oblikovala kulturno podobo območja.

Pihalni orkester je prvovpisani v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine, je poudarila Černelič Krošljeva. Vse potrebno za vpis je pripravil prav muzej, ki ga vodi ona. Orkester podpira občina Brežice sta poudarila Urek in Borovšak in se zahvalila občini Brežice in prisotnemu županu Ivanu Molanu. Župan je obljubil nadaljnjo podporo, ob tem je dejal, da sodelovanje glasbenikov v orkestru predstavlja pomembno nadaljevanje in nadgradnjo glasbenega izobraževanja v glasbeni šoli.

Razstavo, ki prikazuje orkester od leta 1850 do danes, bodo odprli v soboto, 20. junija, ob 19. uri v 3. prostoru Galerije Posavskega muzeja. Odprtje bo orkester pospremil z nastopom na pokritem dvorišču muzeja.

M. L.