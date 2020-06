Na cesti trčila avtomobila, v vinogradu se je prevrnil traktor

19.6.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.15 uri sta v naselju Srednik, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, preprečili iztek in posuli že razlite motorne tekočine, počistili vozišče ter nudili pomoč delavcem vlečne službe. V nesreči poškodovani osebi so reševalci NMP Sevnica oskrbeli na kraju in eno osebo prepeljali v SB Celje.

Zletel s ceste

Ob 10.45 je v bližini naselja Češnjice pri Zagradcu, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo zletelo z vozišča. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozišča očistili razlitih motornih tekočin. V nesreči poškodovani osebi je na kraju oskrbel zdravnik ZD Ivančna Gorica.

Delovna nesreča

Ob 18.35 se je ob vinogradu v naselju Gazice, občina Brežice, občan prevrnil s traktorjem in se poškodoval. Gasilci PGE Krško so kraj zavarovali, traktor stabilizirali, zaprli dotok goriva ter nudili pomoč reševalcem NMP Brežice, ki so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu vodovod v dolino.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BABNA GORA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ SV. ANA na izvodu SV. ANA PROTI CERKVI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP Vrbovec izvod Vas levo.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništeva Krško okolica na območju TP Slapšak nadomestna izvod smer Slapšak med 8.30 in 12. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Gadova Peč med 8. in 10. uro, na območju TP GG maloprodaja izvod Pečnik-Barbič, Šentlenart med 8.30 in 11. uro in na območju TP Piršenbreg med 12. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Sevnica bloki izvod stolpič 1,2,3 med 8. in 14. uro.

M. K.