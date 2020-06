Gradijo protipoplavne ukrepe

19.6.2020 | 08:25

Šentlovrenc - V Šentlovrencu že od konca maja brnijo gradbeni stroji. Komunala Trebnje gradi predvidene protipoplavne ukrepe, ki so pogoj, da bo Občina Trebnje za nov štirioddelčni vrtec, ki so ga postavili že lani, lahko pridobila uporabno dovoljenje. Septembra bi lahko otroci že vstopili v nove prostore.

»Dela potekajo brez posebnosti in tekoče, zato predvidevamo, da bo ob ugodnih vremenskih razmerah izvajalec končal že konec julija,« pravi vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini Janko Zakrajšek. Razširili bodo odvodni železniški jarek, umestili dodaten prepust, znižali travnik med železnico in mlinščico, ki bo deloval kot zadrževalnik vode ob ekstremnem poplavljanju, razširili bodo kanal mlinščice, zgradili pa bodo tudi protipoplavni zid.

»Po izvedenih ukrepih bo naselje Šentlovrenc še varnejše z vidika zaščite celotnega območja pred poplavami. Znatno se bo zmanjšala možnost, da zaradi poplavljanja nastane večja gmotna škoda v Šentlovrencu, kot se je to zgodilo ob zadnjih ekstremnih poplavah leta 2010,« še pravi Zakrajšek. Vrednost naložbe, ki jo bo pokrila občina, znaša nekaj manj kot 260.000 evrov.

R. N.