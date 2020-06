Prevrnil s traktorjem in se huje poškodoval

19.6.2020 | 09:30

Poročali smo, da se je včeraj v naselju Gazice zgodila delovna nesreča. S PU Novo mesto, so poslali nekaj podrobnejših informacij. Nekaj pred 19. uro so bili policisti PP Brežice obveščeni o nesreči pri delu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 58-letni voznik vozil kmetijski traktor po travniku po strmem klancu navzgor, izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Hudo poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Novo mesto.

Ukradel lovsko puško

Na dvorišču stanovanjske hiše v Gradacu je v noči na četrtek nekdo iz odklenjenega avtomobila ukradel lovsko puško. Lastnika je s tem oškodoval za 2000 evrov.

V Selu pri Zagorici na območju PP Novo mesto je med sredo in četrtkom neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ukradel ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Prijeli državljana Srbije

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Velike Doline izsledili in prijeli državljana Srbije, ki je nezakonito prestopil državno mejo, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.