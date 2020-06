Kako do energetsko učinkovite kmetije

19.6.2020 | 10:15

Sodobni časi tudi pri kmetovanju zahtevajo sodoben pristop. Več naprav in dodatne dejavnosti na kmetiji pa hitro pomenijo višji strošek energije.

Tovrstne izzive lahko učinkovito rešujemo z inovativnim pristopom k zagotavljanju energetske učinkovitosti.

“Vsaka energetska prenova zahteva strokovnost, znanje, inovativen posloven pristop ter napredno konceptualno razmišljanje.” je prepričan Dejan Cepič, vodja energetskih rešitev za poslovne uporabnike pri Petrolu, in doda: “Vse to imamo v Petrolu, kjer poslovnim uporabnikom nudimo trajnostne energetske rešitve, ki so povsem prilagojene njihovim individualnim potrebam – tudi, ko gre za moderne kmetije,” razloži Cepič.

Kmetija Juhart: nižji stroški kmetovanja in večja energetska varnost

V Petrolu so z rešitvami za izboljšanje energetske učinkovitosti pomagali že preko 1.000 objektom, med drugim poslovnim in javnim objektom, turističnim ponudnikom, športnim objektom, cerkvam, večstanovanjskim stavbam ter kmetijam. Ena izmed njih je tudi kmetija Juhart.

S pomočjo Petrola na kmetiji Juhart za svojo dejavnost uporabljajo električno energijo, pridobljeno s pomočjo sončne elektrarne, ki z močjo 53 kW zagotavlja delno samooskrbo z energijo, investicijo pa pokrivajo sredstva, ki bi jih sicer namenili za položnice za elektriko. Poleg prihrankov pri stroških električne energije so s to investicijo poskrbeli še za večjo energetsko varnost ob morebitnem izpadu elektrike.

Da je v sodobnih časih potreben tudi sodoben pristop do kmetovanja, dobro ve Boštjan Juhart, lastnik kmetije, kjer se ukvarjajo z mlekarstvom. “Modernizacija kmetijske opreme zahteva veliko energije. Še dobro, da jo s sončno elektrarno, ki nam jo je namestil Petrol, lahko proizvedemo kar sami in pri tem prihranimo na stroških,” se pohvali.

Rešitev na ključ, brez začetnih stroškov

Investicijo pri Petrolu omogočijo brez začetnih stroškov, zgolj brezobrestnim obročnim odplačevanjem do 5 let, kar za kmetijo pomeni takojšen prihranek pri stroških za električno energijo. Strankam pomagajo tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev, ter priskočijo na pomoč ob sodelovanju na javnih razpisih.

Vsaka stranka je v Petrolu svoj projekt, rešitev pa prilagojena potrebam in posebnostim le te. Tako vsaka stranka dobi najustreznejšo rešitev na ključ, tudi ko gre za večje porabnike. Tako so, na primer, v Mlekarni Planika v Kobaridu celovito energetsko prenovili kotlovnico s prehodom na stroškovno in okoljsko učinkovitejši energent.

Z dobavitelji in drugimi partnerji s področja kmetijstva v Petrolu gradijo dolgoročna partnerstva. Tako s pomočjo partnerjev, kot je Zadruga Sloga in s pomočjo dobaviteljev, spodbujajo slovenske kmete, da za samooskrbo svoje kmetije izkoristijo naravne vire, kot so sonce, veter, geotermalna voda ali metan iz gnojnice.

Ogrevalni sistem, učinkovita razsvetljava in več

Energetske rešitve za poslovne uporabnike, med katere sodijo tudi kmetije, kmetovalcem pomagajo pri zasnovi varčnega, učinkovitega in okolju prijaznega kmetijskega objekta. Pa naj gre za namestitev plinskih kotlovnic, toplotnih črpalk ali za učinkovito osvetlitev hleva in drugih gospodarskih objektov, prenovo ovojev stavb in več.

Učinkovita razsvetljava v vašem hlevu, piščančji farmi, valilnici in drugje bo poskrbela za znaten prihranek pri strošku elektrike. Namestitev trpežnih in visoko učinkovitih LED svetil predstavlja popolno rešitev za osvetlitev še tako zahtevnih prostorov kjer bivajo živali. Povečuje varnost in storilnost, prihranki električne energije pa so lahko tudi do 80-odstotni.

Sončna elektrarna lahko v zimskih mesecih napaja toplotno črpalko in predstavlja lasten vir ogrevanja, poleti pa s kombinacijo klimatskih naprav zastonj hladi vaše prostore. S sončno elektrarno tako poskrbite za samozadostnost kmetije, tako kot so to storili v vasici Luče, kjer je skupnost razpršenih kmetij s pomočjo Petrola postala delno neodvisna od energetskega sistema.

Poleg storitev za energetsko učinkovitost vam Petrolova veleprodajna mreža in servisne delavnice Vianor zagotavljajo tudi nabor pnevmatik, motornih olj in tekočin ter drugih izdelkov za traktorje in druga gospodarska vozila.

Oglasno sporočilo