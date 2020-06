Znani nagrajenci občinskih priznanj

19.6.2020 | 11:00

Žužemberški svetniki so včeraj med drugim tudi potrdili prejemnike občinskih priznanj.

V sredini predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Stanka Blatnik.

Žužemberk - Po treh mesecih so včeraj znova zasedali žužemberški občinski svetniki, ki so pred prihajajočim občinskim praznikom, ki ga občina praznuje sredi julija, potrdili prejemnike občinskih priznanj.

Kot je povedala predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Stanka Blatnik, so prejeli osem predlogov, ki so prispeli pravočasno in so bili pravilno označeni. Komisija je o vsakem glasovala posebej in občinskemu svetu predlagala, da naziv častni občan podelijo ajdovskemu župniku Janezu Zaletelju, zlati grb občine Tomu Pečarju za več kot 25 let predanega dela z mladimi v domačem odbojkarskem klubu, srebrni grb učiteljici Ireni Blatnik, ki je kot prostovoljka dejavna in pomaga na številnih področjih, bronastega Dušanu Ožboltu za požrtvovalno in predano delo pri vodenju prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk in prevozih vode do občanov, pisno priznanje pa prejmejo prostovoljni gasilski društvi Ajdovec in Dvor ter Ivan Hočevar.

Občinski svet se je včeraj seznanil tudi s poslovnim poročilom Komunale Novo mesto za lani, potrdil zaključni računa proračuna za lani, prav tako je obravnaval poročilo o lanskoletnem delu skupne občinske uprave Suha krajina.

Podrobneje o seji pa v naslednjih številkah Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

