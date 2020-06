Priznanja bodo letos sicer podelili, prejemnikom pa izročili prihodnje leto

19.6.2020 | 13:15

Vsak svetnik je včeraj imel svojo mizo. (Foto: M. Ž.)

V.d. direktorice občinske uprave Polonca Špelko Krštinc in župan Dušan Krštinc.

Straža - Straški svetniki so se včeraj prvič po epidemiji novega koronavirusa sestali na občinski seji, ki je zavoljo upoštevanja priporočenih ukrepov potekala v tamkajšnjem kulturnem domu. Sicer so od zadnje redne imeli tri korespondenčne seje.

Med drugim so potrdili zaključni račun proračuna za lansko leto, ki je pokazal da so za načrtovane prihodke v višini nekaj več kot 5,6 milijona evrov realizirali za malo manj kot 4,6 milijona, kar je 81,1 odstotno, odhodke v višini nekaj več kot 6,2 milijona pa za 4,4 milijona evrov oz. 70,4 odstotkov.

V nadaljevanju so s šestimi glasovi za in štirimi proti sprejeli tudi prvi rebalans proračuna za letos. Ta je bil, kot so pojasnili na občinski upravi, nujen predvsem zaradi umestitve nove proračunske postavke za zagotovitev prostora za režijski obrat, o čemer je na občinskem svetu tekla kar pestra razprava. Prav tako so v proračun vključili postavko, v kateri so zagotovili denar za plačilo komunalnega prispevka PGD Dolenja Straža pri legalizaciji njihovega gasilskega doma ter »vrnili« denar, namenjen sofinanciranju nakupa opreme za obe prostovoljni gasilski društvi v občini, ki so ga v času razglašene epidemije s sklepom župana vzeli iz postavke za delovanje civilne zaščite. Na prihodkovni strani pa se je proračun povečal za okoli 134.000 evrov na račun višje povprečnine. Prav tako so se za ta znesek povečali tudi odhodki. Po novem tako letošnji proračun znaša nekaj več kot 5,2 milijona na prihodkovni strani in nekaj več kot 5,7 milijona na odhodkovni.

Občinska priznanja

Straška občina je svoj praznik praznovala prav v času epidemije, zato niso pripravili slavnostne seje občinskega sveta, na kateri podelijo tudi občinska priznanja. Poziv za zbiranje predlogov so sicer objavili še pred »korono«, nanj so prispeli trije predlogi, a so jih zato, ker slovesnosti niso mogli pripraviti, neodprte poslali nazaj vlagateljem. Na včerajšnji seji so svetniki razpravljali o dveh predlogih, poveznih s podeljevanjem občinskih priznanj, župan Dušan Krštinc je predlagal, da bi se na slavnostni seji prihodnje leto podelili dvojno število priznanj, Borut Likar (LKOS) pa, da se letošnja priznanja podelijo ob priložnostni prireditvi do konca letošnjega leta.

Po razpravi se je izoblikoval predlog, da se priznanja letos podelijo, prejemnikom pa izročijo na slavnostni seji prihodnje leto, kar so člani sveta soglasno tudi potrdili. Občinska uprava bo tako zdaj pozvala predlagatelje naj predloge, ki so jih oddali, vrnejo, da jih bo pod drobnogled vzela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, priznanja pa bodo, kot že zapisano, podelili ob občinskem prazniku prihodnje leto.

M. Ž.

Galerija